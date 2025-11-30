　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身房倒閉風暴20年：從佳姿、亞力山大到全真　

▲▼有健身網紅加持的「打鐵健身」突然倒閉。連鎖健身房連鎖健身房全真瑜珈健身（「TRUE YOGA FITNESS）倒閉事件，受害消費者記者會。（圖／資料照）。

▲有健身網紅加持的「打鐵健身」突然倒閉。連鎖健身房連鎖健身房全真瑜珈健身（「TRUE YOGA FITNESS）倒閉事件，受害消費者記者會。（圖／資料照）。

專題中心／綜合報導

全真瑜珈健身無預警停業、會員求償無門的劇碼，絕非台灣第一次上演大型健身業者倒閉。回顧台灣運動健身場館的倒閉史，2005 年的佳姿健康集團因發生較早，雖未形成大規模集體訴訟，但兩年後的亞力山大健身俱樂部倒閉，卻重創整體市場信心。正是這兩起事件，直接促成後來的「履約保證」制度建立。

《ETtoday新聞雲》盤點 20 年來，台灣大型健身房的倒閉歷史，最早是 2005 年倒閉的佳姿，當時受害人數達 2 萬人、4 億多元；2007 年倒閉的亞力山大健康休閒俱樂部，近 9,000 名會員求償約 6 億元，但至今已 18 年，官司仍在進行中。2016 年倒閉的邱素貞瑜伽天地，牽連近 700人、約 4,000 萬元會費，訴訟已進入第9年，同樣尚未結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲已故的邱素貞（右一）於1970年創立邱素貞瑜伽天地，1996年交棒、2016年無預警倒閉。負責人陳玉芬潛逃澳洲未歸、遭檢方發布通緝20年。（圖／資料照）

▲已故的邱素貞（右一）於1970年創立邱素貞瑜伽天地，1996年交棒、2016年無預警倒閉。負責人陳玉芬潛逃澳洲未歸、遭檢方發布通緝20年。（圖／資料照）

參與這些案件的消基會律師提醒，有制度並不代表消費者得到保障。健身業者倒閉後的求償訴訟往往曠日費時，即便消費者最終勝訴，實際能拿回的金額仍可能不多。他建議，購買健身房會籍時，最安全的方式仍是以信用卡按月扣款、按月支付，一旦業者不幸倒閉，至少還有機會透過信用卡爭議款機制止血。

臺北市政府消保官葉家豪語提到，健身產業應該逐漸走向「財務健全化」；若任由市場一次次倒閉、一次次驚嚇，受害的不只是消費者，最終失去的是全民對這個產業的信心。

行政院消保處消保官梁明圳表示，提高履約保證比率的確可能提升銀行承作意願，但若未考量健身業「高前期投入、重資產」的產業特性，強制要求 100% 履約保證，勢必壓縮中小型業者的營運資金。地方政府的王姓消保官也提醒，資金被鎖死太多，反而會讓業者更容易周轉不靈，提高倒閉風險。

隨著健康意識提升、運動需求增加，如何在「保障消費者」與「讓業者有生存空間」之間取得平衡，成為當前最關鍵的課題。延伸閱讀►當信任破產時 —— 踩空的健身業

▲▼健身房風暴20年。（圖／記者潘姿吟、林緯平資料整理、Gemini協作）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：這是謀殺
快訊／宏福苑大火增至146死　火場內煉獄景象曝光
快訊／西濱重大車禍！衝緩撞車22歲駕駛命危
結婚兩年「沒有登記」　高媛熙宣布離婚
李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

好市多出口員工「明細隨便看？」他被揪出多算錢　一票人都遇過

喝珍奶驚覺有異物！他竟吐出「完整蟑螂」噁到吐　日出茶太急消毒

健身房倒閉風暴20年：從佳姿、亞力山大到全真　

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

狂看外國帥哥！女網紅問「你賣嗎？下面不拍嗎？」　網傻眼轟丟臉

他「想體驗女友感」徵陪玩東京！全程AA+排行程　網怒：以為車銀優嗎

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

金牛座財運提升　12星座運勢！天秤留意交通細節

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

好市多出口員工「明細隨便看？」他被揪出多算錢　一票人都遇過

喝珍奶驚覺有異物！他竟吐出「完整蟑螂」噁到吐　日出茶太急消毒

健身房倒閉風暴20年：從佳姿、亞力山大到全真　

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

狂看外國帥哥！女網紅問「你賣嗎？下面不拍嗎？」　網傻眼轟丟臉

他「想體驗女友感」徵陪玩東京！全程AA+排行程　網怒：以為車銀優嗎

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

金牛座財運提升　12星座運勢！天秤留意交通細節

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象　感謝志工力挺光復重建很感動

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

【答案廢到笑】鐵板燒師傅問壽星「HBD」是什麼意思？

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

V字降溫！　下波連冷4天

在日本生病怎麼辦？　他「善用1服務」大推超方便：症狀都解除了

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

跨年卡司「哪個縣市最強？」　一票點名它

台鐵大改點！12月新制懶人包　「1針1億元罕藥」納健保

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

桃機T3北登機廊廳明天試營運　交通部：增580萬人次服務量

更多熱門

相關新聞

帕梅拉「地獄級」哥本哈根平板訓練

帕梅拉「地獄級」哥本哈根平板訓練

如果你覺得一般的平板支撐（Plank）已經無法滿足你，或者你正在尋找能同時解決「大腿內側鬆垮」與「側腰贅肉」的終極方案，那麼健身女神帕梅拉（Pamela Reif）這套訓練絕對是你的下一個挑戰目標！這不是一套輕鬆的伸展操，而是一場專為追求肌肉灼熱感的勇士所設計的「專業級虐腹」課程

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

關鍵字：

全真瑜珈佳姿亞力山大健身倒閉信託消費者

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面