健身房倒閉風暴20年：從佳姿、亞力山大到全真　

▲有健身網紅加持的「打鐵健身」突然倒閉。連鎖健身房連鎖健身房全真瑜珈健身（「TRUE YOGA FITNESS）倒閉事件，受害消費者記者會。（圖／資料照）。

專題中心／綜合報導

全真瑜珈健身無預警停業、會員求償無門的劇碼，絕非台灣第一次上演大型健身業者倒閉。回顧台灣運動健身場館的倒閉史，2005 年的佳姿健康集團因發生較早，雖未形成大規模集體訴訟，但兩年後的亞力山大健身俱樂部倒閉，卻重創整體市場信心。正是這兩起事件，直接促成後來的「履約保證」制度建立。

《ETtoday新聞雲》盤點 20 年來，台灣大型健身房的倒閉歷史，最早是 2005 年倒閉的佳姿，當時受害人數達 2 萬人、4 億多元；2007 年倒閉的亞力山大健康休閒俱樂部，近 9,000 名會員求償約 6 億元，但至今已 18 年，官司仍在進行中。2016 年倒閉的邱素貞瑜伽天地，牽連近 700人、約 4,000 萬元會費，訴訟已進入第9年，同樣尚未結束。

▲已故的邱素貞（右一）於1970年創立邱素貞瑜伽天地，1996年交棒、2016年無預警倒閉。負責人陳玉芬潛逃澳洲未歸、遭檢方發布通緝20年。（圖／資料照）

參與這些案件的消基會律師提醒，有制度並不代表消費者得到保障。健身業者倒閉後的求償訴訟往往曠日費時，即便消費者最終勝訴，實際能拿回的金額仍可能不多。他建議，購買健身房會籍時，最安全的方式仍是以信用卡按月扣款、按月支付，一旦業者不幸倒閉，至少還有機會透過信用卡爭議款機制止血。

臺北市政府消保官葉家豪語提到，健身產業應該逐漸走向「財務健全化」；若任由市場一次次倒閉、一次次驚嚇，受害的不只是消費者，最終失去的是全民對這個產業的信心。

行政院消保處消保官梁明圳表示，提高履約保證比率的確可能提升銀行承作意願，但若未考量健身業「高前期投入、重資產」的產業特性，強制要求 100% 履約保證，勢必壓縮中小型業者的營運資金。地方政府的王姓消保官也提醒，資金被鎖死太多，反而會讓業者更容易周轉不靈，提高倒閉風險。

隨著健康意識提升、運動需求增加，如何在「保障消費者」與「讓業者有生存空間」之間取得平衡，成為當前最關鍵的課題。延伸閱讀►當信任破產時 —— 踩空的健身業