比ChatGPT還爛「卻有強大1功能」　他喊比A片猛！網讚：已訂Grok

▲妥善運用AI工具，或許可以增加工作效率。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有非常多AI工具可以選擇，讓工作更有效率。網紅Cheap就發文分享，他覺得Gemini不論是文本還是製圖，都已遙遙領先ChatGPT，如果只打算訂一個AI工具，就選Gemini。另外，他也點名另個AI工具，直呼雖然很爛，但卻很「色」，黃色內容非常強大，相信人類總會為色色的內容買單。

Cheap在臉書粉專上發文分享，他這幾天用Gemini的心得，就是不要再用ChatGPT了，不論是文本還是製圖，Gemini都已勝過ChatGPT，所以倘若只打算訂一個AI工具，首選便是Gemini，像他的指令就是幫他手繪「台灣辦公室四大神獸」，結果Gemini就真的製出圖片，中文字也已經完全破解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap接著提到Grok，他覺得這款其實非常爛，完全看不到Gemini和ChatGPT的車尾燈，但它最大的優勢在於可以聊色、生成色圖，就算Grok價格很貴，訂閱的人還是不少。

Cheap進一步補充，Grok的黃色非常強，以聊色來說，他覺得甚至比A片還要猛，畢竟Grok是抓X的數據來訓練的。最後他也說，馬斯克打不贏就搞黃，可以說是看清「市場的本性」，人類永遠會為了色色的內容買單。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在的Grok還是閹割過的，11月初時更色」、「好，懂了，選Grok」、「Grok很色，光這點就值得我充錢」、「所以性很重要，可以滿足人類此需求，可以解決一半以上的人類問題」、「謝謝便宜大的分析，我決定跳槽到Grok了」、「知道了，已訂Grok」。