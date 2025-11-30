　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比ChatGPT還爛「卻有強大1功能」　他喊比A片猛！網讚：已訂Grok

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲妥善運用AI工具，或許可以增加工作效率。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有非常多AI工具可以選擇，讓工作更有效率。網紅Cheap就發文分享，他覺得Gemini不論是文本還是製圖，都已遙遙領先ChatGPT，如果只打算訂一個AI工具，就選Gemini。另外，他也點名另個AI工具，直呼雖然很爛，但卻很「色」，黃色內容非常強大，相信人類總會為色色的內容買單。

Cheap在臉書粉專上發文分享，他這幾天用Gemini的心得，就是不要再用ChatGPT了，不論是文本還是製圖，Gemini都已勝過ChatGPT，所以倘若只打算訂一個AI工具，首選便是Gemini，像他的指令就是幫他手繪「台灣辦公室四大神獸」，結果Gemini就真的製出圖片，中文字也已經完全破解。

Cheap接著提到Grok，他覺得這款其實非常爛，完全看不到Gemini和ChatGPT的車尾燈，但它最大的優勢在於可以聊色、生成色圖，就算Grok價格很貴，訂閱的人還是不少。

Cheap進一步補充，Grok的黃色非常強，以聊色來說，他覺得甚至比A片還要猛，畢竟Grok是抓X的數據來訓練的。最後他也說，馬斯克打不贏就搞黃，可以說是看清「市場的本性」，人類永遠會為了色色的內容買單。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在的Grok還是閹割過的，11月初時更色」、「好，懂了，選Grok」、「Grok很色，光這點就值得我充錢」、「所以性很重要，可以滿足人類此需求，可以解決一半以上的人類問題」、「謝謝便宜大的分析，我決定跳槽到Grok了」、「知道了，已訂Grok」。

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

人行道畫停車格「議員自豪比讚」　Cheap傻眼

最近國民黨台南市議員蔡育輝在粉專表示，爭取多界多年的新營圓環停車位改善終於快完工。對此，百萬網紅Cheap超傻眼，「真懷疑我們是不是活在同一個宇宙，恩，這兄弟竟然在人行道上畫了停車格，還一臉自豪的拍照留念，好像剛發明了輪子一樣。」

