韓星瘋喝「龜記蘋果紅萱」進軍超商！超人氣「順暢飲」優惠

▲韓星瘋喝龜記手搖飲「蘋果紅萱」，如今在超商也買得到。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

韓星瘋喝龜記手搖飲「蘋果紅萱」，吸引全台超過7萬粉絲敲碗，也一度造成缺貨，如今《龜記蘋果紅萱》進軍超商，在7-ELEVEN 新鮮屋系列商品上架，即日起至12月23日優惠價35元，兩瓶59元。而萊爾富也引進熱銷的「韓國順暢飲」，Deep Water 西梅果汁飲原價149元，限時優惠價99元。

韓國男團SUPER JUNIOR 成員東海今年4月來台時，活動後在IG曬出手拿「龜記」手搖飲的照片，引發7萬粉絲引起台灣粉絲瘋狂找同款。龜記官方後來在社群揭露，東海手上喝的是「蘋果紅萱三分糖微冰」與「紅柚翡翠三分糖微冰」，帶動這兩款飲品爆紅，原料一度接近缺貨；之後男團NCT WISH 來台也跟風喝前輩同款龜記飲料，讓這波「韓星同款蘋果紅萱」熱度持續延燒。

▲《龜記蘋果紅萱》即日起至12月23日優惠價35元，2瓶59元。（圖／業者提供）

如今《龜記蘋果紅萱》進駐超商，在7-ELEVEN 新鮮屋系列商品上架，飲品以金萱紅茶、烏瓦紅茶、台灣蜜香紅茶與錫蘭紅茶調和為基底，採間歇萃取技術融合天然蘋果濃縮汁，茶香厚實、果香明亮，層次分明。單瓶售價38元，即日起至12月23日優惠價35元，2瓶59元。

▲萊爾富引進韓國熱銷的順暢飲「Deep Water西梅果汁飲」。（圖／業者提供）

萊爾富引進韓國熱銷的「Deep Water西梅果汁飲」優惠價99元（原價149元），富含膳食纖維與山梨糖醇，酸甜濃郁助維持腸道健康。

▲周三「果昔女神日」兩杯99元。（圖／業者提供）

此外，萊爾富也推出「果昔女神日」限定活動，即日起至12月17日，每週三購買指定果昔兩杯只要99元，6款人氣口味包括「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠的拿鐵」、「曖昧打翻了」與「檸芭檸檸」。全新登場的「芋頭戀乳」更以濃郁芋香與滑順奶味掀話題，單杯嚐鮮價79元。