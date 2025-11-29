再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

▲千古第一才女李清照遭第二任丈夫家暴。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北宋才女李清照自幼家學淵源，聲名遠播。她早年生活優渥，與丈夫趙明誠共同搜羅、整理書畫與金石文物。然而趙明誠去世後不久，金兵南下，李清照只能攜帶珍貴文物四處逃難。就在她艱難度日之際，再嫁的丈夫張汝舟卻意圖侵占她所珍藏的金石古物，甚至動輒施以拳腳，使她備受折磨。

據《央視新聞》報導，南宋初年（約1132年）喪夫後的李清照顛沛流離，張汝舟以殷勤姿態博取信任後與她成婚。然而婚後，他多次企圖搶奪她與趙明誠共同收藏的金石文物，包括柳公權《神策軍碑帖》等稀世珍品。遭拒後，張汝舟頻頻施暴，甚至造成李清照重傷。依宋代律法，「妻告夫，雖實亦徒二年」，換言之，就算控訴內容屬實，妻子也會獲罪受刑。

▲丈夫不只時常對她惡言相向，還會家暴。（圖／翻攝自微博）

李清照深知直接控訴無法脫身，遂轉而調查張汝舟的背景，最終發現他涉嫌「妄增舉數」，也就是虛報科舉應試次數、欺君罔上的重罪。她毅然收集證據向官府舉發，讓案件以刑事犯罪處理，既避開「妻告夫」的法律禁忌，也成功讓張汝舟伏法。

為脫離這段僅維持109天的婚姻，李清照甘願承擔「連坐」風險而入獄；最終張汝舟遭革職、流放柳州，而她在翰林學士綦崇禮等人的營救下僅服刑9日便獲釋。此事成為古代女性以法律途徑脫離暴力婚姻的罕見先例。

▲李清照將丈夫送進大牢。（圖／翻攝自微博）

宋代雖規定丈夫若「犯罪流放」「三年不歸」等情況，妻子得以申請離婚，但家暴並非法條所列的合法離異理由。李清照巧以「夫家犯罪」為突破口，將個人婚姻的壓迫化為對國家制度的舉報，展現過人的智慧與勇氣。