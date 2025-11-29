　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

▲千古第一才女李清照遭第二任丈夫家暴。（示意圖／翻攝自微博）

▲千古第一才女李清照遭第二任丈夫家暴。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北宋才女李清照自幼家學淵源，聲名遠播。她早年生活優渥，與丈夫趙明誠共同搜羅、整理書畫與金石文物。然而趙明誠去世後不久，金兵南下，李清照只能攜帶珍貴文物四處逃難。就在她艱難度日之際，再嫁的丈夫張汝舟卻意圖侵占她所珍藏的金石古物，甚至動輒施以拳腳，使她備受折磨。

據《央視新聞》報導，南宋初年（約1132年）喪夫後的李清照顛沛流離，張汝舟以殷勤姿態博取信任後與她成婚。然而婚後，他多次企圖搶奪她與趙明誠共同收藏的金石文物，包括柳公權《神策軍碑帖》等稀世珍品。遭拒後，張汝舟頻頻施暴，甚至造成李清照重傷。依宋代律法，「妻告夫，雖實亦徒二年」，換言之，就算控訴內容屬實，妻子也會獲罪受刑。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲丈夫不只時常對她惡言相向，還會家暴。（圖／翻攝自微博）

李清照深知直接控訴無法脫身，遂轉而調查張汝舟的背景，最終發現他涉嫌「妄增舉數」，也就是虛報科舉應試次數、欺君罔上的重罪。她毅然收集證據向官府舉發，讓案件以刑事犯罪處理，既避開「妻告夫」的法律禁忌，也成功讓張汝舟伏法。

為脫離這段僅維持109天的婚姻，李清照甘願承擔「連坐」風險而入獄；最終張汝舟遭革職、流放柳州，而她在翰林學士綦崇禮等人的營救下僅服刑9日便獲釋。此事成為古代女性以法律途徑脫離暴力婚姻的罕見先例。

▲▼千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢。（圖／翻攝自微博）

▲李清照將丈夫送進大牢。（圖／翻攝自微博）

宋代雖規定丈夫若「犯罪流放」「三年不歸」等情況，妻子得以申請離婚，但家暴並非法條所列的合法離異理由。李清照巧以「夫家犯罪」為突破口，將個人婚姻的壓迫化為對國家制度的舉報，展現過人的智慧與勇氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MAMA／GD哀悼香港大火！　奪獎感言沉痛開口：盼帶給大家力
MAMA／大咖影后悼香港大火！　低調穿搭被讚爆
健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？
疑中國豬仔闖邊境被炸！　血肉模糊畫面曝
72歲女星太正！變態男闖房間　侵犯惡行曝光掀眾怒
明天3地轉濕！　下周「雨區擴大3天」最冷剩15度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

香港宏福苑大火最新通報！　失蹤名單中「144人確認安全」

香港宏福苑大火仍「200人情況未明」　 保安局：不排除還有遺體

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

香港宏福苑大火最新通報！　失蹤名單中「144人確認安全」

香港宏福苑大火仍「200人情況未明」　 保安局：不排除還有遺體

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前　沉痛開口：盼帶給大家力量

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

林朕呈赴日訓練二度進化　回顧球季低潮有江少慶、游霆崴鼓勵

MAMA／大咖影后悼香港大火！低調穿搭被讚爆　別黑絲帶：奇蹟會發生

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

大陸熱門新聞

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

宏福苑惡火　「最靈車公廟」新年下簽預警

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑大火最新通報！144人確認安全

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

更多熱門

相關新聞

夜店女公關遭前男友狂刺喪命　2路人目睹她被拖行

夜店女公關遭前男友狂刺喪命　2路人目睹她被拖行

男子劉柏葳懷疑谷姓女友感情不忠，把谷女打到流鼻血，還把谷女的名牌衣鞋剪破、丟棄，谷女不堪受暴分手並聲請保護令，沒想到劉男仍3度堵人，第4次埋伏停車場持刀刺穿谷女多處臟器，再將谷女拖到一旁棄置，1分鐘犯行被路人目擊，劉男從容繳交停車費、歸還租賃車後逃亡4小時遭逮，26日被依殺人等罪起訴。

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男被起訴

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男被起訴

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

關鍵字：

李清照家暴北宋才女宋代

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面