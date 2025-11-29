面對氣候變遷北市推翡翠水庫「百年長青計畫」　打造永續供水環境

▲翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局提供）



實習記者石嘉豪／台北報導

台北市政府翡翠水庫管理局今（29日）宣布啟動「百年翡翠長青」計畫，局長林裕益表示，將建立「智慧水庫、永續水源、淨零碳排、生態共融」4大主軸，全面強化邊坡健檢、智慧監測、防災調度與碳匯造林，打造更安全、穩定的永續供水環境。

北市府翡管局長林裕益表示，翡翠水庫於民國76年完工營運以來，穩定供應大臺北600萬人民生用水。面對氣候變遷與極端天氣的挑戰，近3年在水質管理、防災安全、綠能發電、環境教育等面向，都創下最佳成績。

林裕益局長指出，在水質管理方面，翡翠水庫近3年國際標準檢測結果，每年卡爾森優養指數（CTSI）均低於40以下，達「貧養」等級，為全台唯一無優養化現象的水庫，水質最優。

在防災與安全維護方面，林裕益再指，翡翠水庫近3年水庫操作也進行變革，於每年防汛期7至10月間，控留20%至30%庫容，變身為大台北盆地的「超大型滯洪池」，發揮蓄洪防災功能。

翡管局說明，今年截至目前為止，翡翠水庫已攔蓄洪水1億立方公尺；颱風期間，平均削減洪峰流量達85%，有效降低水庫下游新店溪、淡水河沿岸地區的水患風險。

▲翡翠水庫售水、售電收入。（圖／台北翡翠水庫管理局提供）



此外，在發電效益方面，翡管局強調，翡翠水庫水力發電，年發電量約2億度，減碳9.5萬公噸，近兩年的供水與發電收入，年增幅都超過20%以上，去年更創水庫營運以來新高，供水與發電的年收入，更突破8.5億元，挹注市庫財源，成果亮眼。

林裕益接著誓言，翡翠水庫將接續推動具前瞻性、整體性、預防性的「百年翡翠長青計畫」，建立「智慧水庫、永續水源、淨零碳排、生態共融」四大主軸，全面強化邊坡健檢、智慧監測、防災調度與碳匯造林，打造更安全、穩定的永續供水環境。

最後，林裕益表示，翡翠水庫不僅是供水設施，更是城市的守護者，百年翡翠長青計畫，是我們對未來世代的承諾，要讓大台北的水更乾淨、環境更永續、生活更安心。