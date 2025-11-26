　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

內湖交通疏導見效　堤頂大道二段12月起將撤除移動式柵欄

▲12月起內湖警方將撤除堤頂大道設置的移動式柵欄改以標線和人員管制疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲12月起內湖警方將撤除堤頂大道設置的移動式柵欄改以標線和人員管制疏導。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

為提升內湖科技園區周邊交通安全，內湖警方表示：從今年12月1日早上7時起，將撤除堤頂大道二段與瑞光路358巷路口分隔島缺口的移動式柵欄，同時增設「禁止左轉（平日7至10時除外）」標誌。北市府交通管制工程處並將在非尖峰時段調整該路口為「閃光號誌」模式，提醒用路人行經時務必放慢車速、注意路況。

為紓解平日上午尖峰湧入內科的車潮，北市交通局會同內湖警分局，在去年10月4日起開闢該路口快、慢車道間的分隔島新缺口，並規劃時段性禁止堤頂大道車輛左轉港墘路；在非開放時段則設置移動式柵欄阻隔車輛穿越。一年多來有效改善堤頂大道南北向及舊宗路北向車流通行時間。

▲12月起內湖警方將撤除堤頂大道設置的移動式柵欄改以標線和人員管制疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

但堤頂大道二段為南北向共十線的快速道路，離峰時段平均車速常達每小時70至80公里。期間曾發生有車輛因車速過快與移動式柵欄發生碰撞，造成交通安全疑慮。市府會同警方經實際會勘後，考量路口配置已實施多年、用路人亦已熟悉行車動線，經研議後決定撤除柵欄，改以標誌與號誌方式持續管理。

內湖分局提醒，12月起將撤除該路段移動式柵欄後，駕駛行經路口時應主動減速、提高警覺，並務必依照現場標誌、號誌及警察或義交的指揮通行。同時也呼籲用路人避免在路口停等造成阻塞，共同維護交通安全與順暢。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹公關遭持刀狂刺1分鐘　路人目睹她被拖行
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

內湖警分局台北市政府車流移動式柵欄

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

