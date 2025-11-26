內湖交通疏導見效　堤頂大道二段12月起將撤除移動式柵欄

▲12月起內湖警方將撤除堤頂大道設置的移動式柵欄改以標線和人員管制疏導。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

為提升內湖科技園區周邊交通安全，內湖警方表示：從今年12月1日早上7時起，將撤除堤頂大道二段與瑞光路358巷路口分隔島缺口的移動式柵欄，同時增設「禁止左轉（平日7至10時除外）」標誌。北市府交通管制工程處並將在非尖峰時段調整該路口為「閃光號誌」模式，提醒用路人行經時務必放慢車速、注意路況。

為紓解平日上午尖峰湧入內科的車潮，北市交通局會同內湖警分局，在去年10月4日起開闢該路口快、慢車道間的分隔島新缺口，並規劃時段性禁止堤頂大道車輛左轉港墘路；在非開放時段則設置移動式柵欄阻隔車輛穿越。一年多來有效改善堤頂大道南北向及舊宗路北向車流通行時間。

但堤頂大道二段為南北向共十線的快速道路，離峰時段平均車速常達每小時70至80公里。期間曾發生有車輛因車速過快與移動式柵欄發生碰撞，造成交通安全疑慮。市府會同警方經實際會勘後，考量路口配置已實施多年、用路人亦已熟悉行車動線，經研議後決定撤除柵欄，改以標誌與號誌方式持續管理。

內湖分局提醒，12月起將撤除該路段移動式柵欄後，駕駛行經路口時應主動減速、提高警覺，並務必依照現場標誌、號誌及警察或義交的指揮通行。同時也呼籲用路人避免在路口停等造成阻塞，共同維護交通安全與順暢。

