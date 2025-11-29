談「陸配六改四」遭批政治官　石崇良：就講真話

▲石崇良出席「台灣癌症基金會第十九屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨團提案修法縮短陸籍配偶取得身分證年限「六改四」，衛福部長石崇良昨日表示，高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要審慎的思考。不過，此番言論遭立委李彥秀批評是「政治官」。石崇良今（29）日強調，自己是事務官出身，都是依照專業做各項評估，「就講真話，我講話很直啦！」

李彥秀昨日批評，石崇良具公衛背景，不會不知道「健保制度是隨收隨付制，本來就是同一世代間的互助」。她說，民進黨執政下，「政務官」不思推展政務，反而把自己當成「政治官」在當，根本只是迎合上意，罔顧民意，廢弛專業。

石崇良今日出席「台灣癌症基金會第十九屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」，受訪被問及此事，他表示「謝謝指教」。

石崇良進一步指出，外界都知道他是事務官做上來，長期以來都是按照本來的專業去做各項評估，「就講真話，我講話很直啦！」他說，陸配取得身分證年限縮短修法與衛福部無涉，只是外界談到與健保的關係，他才把事實點出。

石崇良解釋，依照健保法規範，非中華民國國籍者要加入健保有3個方式，一是在台居住、居留6個月以上，第二個是直接受僱，受僱是立刻就可以生效，第三個就是在台灣出生的新生兒；以健保權益來說，陸配跟其他國籍外國籍配偶加保程序一致，不會受到修法而有差異。

石崇良表示，最大的差異在於陸配取得國籍之後，70歲以上的父母就可以依親的方式來台設籍，6個月之後就可以加入健保，而其他國籍外國籍配偶的父母親沒有這樣規定，只能來台灣探親，沒辦法用依親的方式來入籍、取得健保資格，之所以談到「公平正義」重點是在這個地方。

他強調，健保需要全民一同維護，才能長期穩健發展，所有國人長期繳納健保，大家應該要一起珍惜健保資源。