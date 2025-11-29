美國施壓台灣買武器？　王婉諭打臉：是因為隔壁有一個惡鄰居

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前召開記者會，宣布擬於未來8年，投入總經費1.2兆元的國防特別預算，藉以提升台灣面對中國威脅的防衛能力，然而，卻遭輿論質疑，該規劃係受到美方的施壓。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（28日）表示，拿著飛彈對準台灣，並且不放棄武力侵略的，從頭到尾都是中國，增加國防預算的根本，是因為我們隔壁有一個隨時準備動手的惡鄰居。

王婉諭表示，賴清德總統宣布投入1.25兆國防特別預算後，她看到有些輿論批評，「這是美國施壓、挑釁引戰」，但她認為，這樣的說法，好像有點邏輯錯亂了。

王婉諭說明，拿著飛彈對準台灣，並且不放棄武力侵略，進而使台灣被迫要增加國防預算來守護自己的，從頭到尾都是中國。

王婉諭指出，美國對台灣當然有期待，但就跟所有民主陣營的國家一樣，都希望台灣展現自我防衛的決心，不過，不要搞錯了，增加國防預算的根本，是因為我們隔壁有一個隨時準備動手的惡鄰居。

此外，王婉諭點出，提升國防預算的可不只台灣，隨著中國、俄羅斯、北韓這三個「邪惡軸心」的合作更緊密之後，其實世界各國都被迫提高軍費來應對威脅。

王婉諭進一步指出，除了她之前提過的以色列、波蘭之外，就在幾天前，德國在台協會也發文分享，德國同樣面臨俄羅斯擴張的嚴峻挑戰，必須修憲將國防預算提升至 GDP的 5%。

王婉諭說，德國在台協會還強調，這需要「朝野合作」來共同守衛國家，顯示提升防衛預算，應對威權擴張，已經是全球民主國家的共識，台灣身處風暴中心，當然無從倖免。

最後，王婉諭表示，不過這當然也不代表，台灣對於軍購預算就要全盤接受，一定仍存在許多可以理性監督、討論，甚至實質審查的部分。