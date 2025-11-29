護女心爆棚！吊車大王曝「女婿條件」：對我女兒好，其他沒差

▲吊車大王胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

64歲的「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，同時育有4位妻子與14名子女，家庭與事業都堪稱傳奇。他一家人同住竹北市值約5億元豪宅，外界眼中彷彿真人版「人生勝利組」。近日接受媒體訪問時，談到女兒婚事，他曝光女婿條件就是「完全沒有條件」，「只要對我女兒好，我也會對他更好。」

胡漢龑談起孩子的感情，語出真心道，如果女兒沒遇到條件好的難收，不用勉強嫁。但全力支持女兒談戀愛，甚至想生小孩，他都願意挺在最前線，展現超強「寵女力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，談到身為男性的基本要求，他認為男人不該抽菸、不喝酒、不吃檳榔，也不能有暴怒、暴躁或打人的行為，這些在他認定中都屬於「不能接受」的紅線。但對於「女婿條件」，他立刻切換成寵女模式，「完全沒有條件，只要對我女兒好就好。」

他甚至透露，其實女兒的另一半是自家公司員工，「而且非常勤奮。」他不在乎對方背景，也不在乎是不是結過婚、離過婚或有小孩，「我這個人個性就這樣，你今天只要對我女兒好，我也會對他更好，就這樣子。」一句話道盡爸爸的心意，挑女婿看的是人，不是條件。

事實上，胡漢龑出身於起重機家族，父親胡鵬飛創辦啟德機械起重工程公司，他從15歲半起就跟著父親打拚，第一份工作就是吊車學徒。10多年前正式接下家業後，把公司帶領成機械運輸界亞洲前三名，年營收突破30億元。

事業之外，他的家庭生活因「四房十四子女」傳奇組合，更是外界津津樂道的話題。如今談起女兒的婚事，他卸下企業家的強悍，展現最柔軟的一面。對他而言，事業能拼、孩子能疼，但唯一不變的標準就是，「只要對我的女兒好，我就對你更好。」