藝術Hit the Wall！北市青年局攜手李承道與國際藝術家　點亮台北牆面

▲「藝術上牆」總策展人 、藝術家李承道。（圖／北市青年局提供）



記者陳家祥／台北報導

由北市青年局主辦、知名藝術家李承道執行的「2025國際青年藝術家進駐計畫《上牆Hit the Wall》」，28日在松山文創園區正式舉辦成果交流展。透過全球徵件後，共收到27個國家、76份申請，評審團隊選出7個國家、8位國際青年藝術家，展開為期一個月的駐村。

本次壁畫主題以「台北的氣味（Scent of Taipei）」為概念，邀請藝術家從感官出發轉化台北意象。李承道說，氣味是旅途記憶中最難被複製的意象，國際藝術家透過走讀台北街區、廟宇、夜市、與松菸歷史脈絡，將氣味與情感轉化成視覺符號，「台北的氣味可以來自夜市的小吃、廟宇的清香，更多是來自台灣人的感性與人情味」。

為打造具一致性的公共藝術語境，李承道特別建立專屬色彩系統與應用規範，作為跨文化共同創作的核心視覺語言。藉由統一的色彩邏輯，8位藝術家在保有個人風格的同時，也能共同呈現具辨識度的台北城市敘事，使公共藝術展現出兼具多元表現與整體視覺敘事的「台北氣味」。

除了在松山文創園區進行壁畫創作外，《上牆Hit the Wall》亦延伸至內湖行政大樓與大稻埕街區進行創作。國際藝術家與李承道分別在內湖行政大樓入口處以及大稻埕歷史街區留下充滿城市特色的壁畫作品，使台北多處公共空間揭示全新的藝術面貌，也成為市民與旅客可近距離拍照、欣賞的全新城市打卡景點。

《上牆Hit the Wall》在進行創作的同時也安排國際藝術家工作坊與青年交流活動。藝術家與台北市大專青年共同進行即興創作與實作課程，透過創意交流促進青年對公共藝術的認識，使城市美感教育持續扎根。在文化走讀、共同創作與交流中，國際藝術家與台灣青年建立跨文化的創作連結，展現公共藝術的多元價值與國際視野。

青年局表示，「《上牆》不只是壁畫計畫，更象徵藝術挑戰與文化對話。本次成果展見證了藝術可以讓城市被看見，也讓世界在台北留下創作痕跡」，誠摯邀請民眾走入松山文創園區及外部創作點，近距離感受國際駐村藝術為台北帶來的多元視野與創意能量。

▼「上牆 Hit the Wall」留下充滿城市特色的壁畫作品。（圖／北市青年局提供）

