　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

記者葉國吏／綜合報導

台灣自製的福衛八號首顆衛星「齊柏林」，在台灣時間今天凌晨成功搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。總統賴清德表示，這項成果象徵台灣在太空領域的嶄新起點，政府將全力推動相關產業，讓台灣在全球太空版圖中占有一席之地。

▲▼齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA）

▲齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA，下同）

福衛八號是台灣首個自主研發的光學遙測衛星系統，「齊柏林」的關鍵元件自製率高達84%。這顆衛星由賴總統命名，以致敬已故導演齊柏林，期望他的精神延續到太空，守護台灣並觀察全球。經過五次延遲發射後，「齊柏林」終於在今晨2時44分成功升空，成為台灣太空計畫的重要里程碑。

賴清德在影片中表示，此次升空是台灣邁向太空新時代的重要一步，具備重大象徵意義。他提到，未來福衛八號系列衛星將建立高解析度的觀測網絡，協助國土規劃、農業管理、災害應變及環境保護等應用，進一步提升國家安全與人民生活品質，展現太空科技的多元價值。

▲▼齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA）

國科會主委吳誠文指出，齊柏林衛星不僅展現台灣的科技實力，也累積了進入太空產業的技術經驗。台灣政府近期核定修訂版的第三期國家太空科技發展長程計畫，延長至2031年，涵蓋遙測衛星、低軌通信衛星及入軌火箭等領域。他表示，台灣將以此為基礎，穩健推動太空科技的升級與商業化，進一步拓展國際市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受
陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤
學測剩50天！北市某女中學生墜樓亡　爸媽哭癱曝生前狀況
宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛
黃仁勳快閃台灣不忘光顧「內湖超人氣麵店」　1舉動超霸氣
快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢
宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

吳怡農「自殺式評大罷免」犯3致命錯誤！他嘆：好學生誤闖黑社會

評中國無法與民主和平共存　陳明祺：台灣與盟友合作提升嚇阻

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

國際青年藝術交流展登場　青年局攜手全球藝術家展現城市創意

賴清德稱新住民受台灣法律同樣保護　民眾黨酸虛情假意

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

吳怡農「自殺式評大罷免」犯3致命錯誤！他嘆：好學生誤闖黑社會

評中國無法與民主和平共存　陳明祺：台灣與盟友合作提升嚇阻

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

國際青年藝術交流展登場　青年局攜手全球藝術家展現城市創意

賴清德稱新住民受台灣法律同樣保護　民眾黨酸虛情假意

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

歐米茄冬奧帕運錶秀冰霜質感　賽會標誌色彩點綴指針

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

Nano Banana Pro新手懶人包！複製貼上就能生成超專業美圖

11月29日星座運勢／處女座天助自助人助！　魔羯事業升遷

萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

大谷出不出賽都不影響！近藤健介渴望再次征戰WBC

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文！「我愛妳至死不渝」哽咽：有妳才是家

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

政治熱門新聞

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

核三最快2027年重啟　他曝核廢料最終處置場評估「金門烏坵」最適合

中國跨境鎮壓違反國際公約　陸委會：將嚴懲在地協力者

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

賴拋1.25兆軍費　前國安高層提出3質疑

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

更多熱門

相關新聞

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

台灣首顆自製光學遙測衛星「齊柏林（FS-8A）」，歷經5次延期，終於在台灣時間29日凌晨2時44分正式搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭Transporter-15航班發射升空，並在清晨5時04分釋放進太陽同步軌道，展開對地表取像的光學遙測任務。

「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

關鍵字：

齊柏林衛星

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面