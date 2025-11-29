齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

記者葉國吏／綜合報導

台灣自製的福衛八號首顆衛星「齊柏林」，在台灣時間今天凌晨成功搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。總統賴清德表示，這項成果象徵台灣在太空領域的嶄新起點，政府將全力推動相關產業，讓台灣在全球太空版圖中占有一席之地。

▲齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA，下同）

福衛八號是台灣首個自主研發的光學遙測衛星系統，「齊柏林」的關鍵元件自製率高達84%。這顆衛星由賴總統命名，以致敬已故導演齊柏林，期望他的精神延續到太空，守護台灣並觀察全球。經過五次延遲發射後，「齊柏林」終於在今晨2時44分成功升空，成為台灣太空計畫的重要里程碑。

賴清德在影片中表示，此次升空是台灣邁向太空新時代的重要一步，具備重大象徵意義。他提到，未來福衛八號系列衛星將建立高解析度的觀測網絡，協助國土規劃、農業管理、災害應變及環境保護等應用，進一步提升國家安全與人民生活品質，展現太空科技的多元價值。

國科會主委吳誠文指出，齊柏林衛星不僅展現台灣的科技實力，也累積了進入太空產業的技術經驗。台灣政府近期核定修訂版的第三期國家太空科技發展長程計畫，延長至2031年，涵蓋遙測衛星、低軌通信衛星及入軌火箭等領域。他表示，台灣將以此為基礎，穩健推動太空科技的升級與商業化，進一步拓展國際市場。