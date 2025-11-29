齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

記者葉國吏／綜合報導

台灣時間今天凌晨，福衛八號首顆衛星「齊柏林」搭乘美國SpaceX獵鷹九號火箭成功發射升空，象徵台灣自製光學遙測衛星星系的正式啟航。「齊柏林」以台灣精神命名，承載故導演齊柏林守護台灣的理念，如今以太空視角守望家園。

▲齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

福衛八號是台灣首個自製光學遙測衛星星系，首顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，致敬已故紀錄片導演齊柏林。這顆衛星不僅延續了齊柏林守護台灣的精神，也肩負在浩瀚宇宙中觀照世界的使命。凌晨2時44分，這顆衛星搭乘太空探索公司SpaceX的Transporter-15火箭，從美國加州范登堡基地順利升空，歷經多次延期，終於成功啟程。

齊柏林之子、齊廷洹在衛星發射後透過影片表達心情。他提到，看到衛星升空的那一刻，內心充滿激動與驕傲。他認為「齊柏林」不只是父親的名字，更象徵了一種不屈不撓的台灣精神。衛星的成功發射，是眾人齊心協力的成果，展現了台灣在太空技術上的實力與創新能力，也讓世界看見台灣。

福衛八號計畫將逐年完成布建，共8顆衛星，其中包括6顆解析度1米的光學遙測衛星，以及2顆解析度更高的小於1米超高解析度衛星。相比福衛五號，福衛八號的影像清晰度大幅提升，並採用星系運作模式，讓地表影像資料的更新頻率更高，台灣人未來能以更清晰的視野，看到自己的土地與環境。