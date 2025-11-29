　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

記者葉國吏／綜合報導　

台灣時間今天凌晨，福衛八號首顆衛星「齊柏林」搭乘美國SpaceX獵鷹九號火箭成功發射升空，象徵台灣自製光學遙測衛星星系的正式啟航。「齊柏林」以台灣精神命名，承載故導演齊柏林守護台灣的理念，如今以太空視角守望家園。

▲▼齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA）

▲齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

福衛八號是台灣首個自製光學遙測衛星星系，首顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，致敬已故紀錄片導演齊柏林。這顆衛星不僅延續了齊柏林守護台灣的精神，也肩負在浩瀚宇宙中觀照世界的使命。凌晨2時44分，這顆衛星搭乘太空探索公司SpaceX的Transporter-15火箭，從美國加州范登堡基地順利升空，歷經多次延期，終於成功啟程。

齊柏林之子、齊廷洹在衛星發射後透過影片表達心情。他提到，看到衛星升空的那一刻，內心充滿激動與驕傲。他認為「齊柏林」不只是父親的名字，更象徵了一種不屈不撓的台灣精神。衛星的成功發射，是眾人齊心協力的成果，展現了台灣在太空技術上的實力與創新能力，也讓世界看見台灣。

▲▼齊柏林衛星升空。（圖／翻攝YouTube／國家太空中心 TASA）

福衛八號計畫將逐年完成布建，共8顆衛星，其中包括6顆解析度1米的光學遙測衛星，以及2顆解析度更高的小於1米超高解析度衛星。相比福衛五號，福衛八號的影像清晰度大幅提升，並採用星系運作模式，讓地表影像資料的更新頻率更高，台灣人未來能以更清晰的視野，看到自己的土地與環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受
陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤
學測剩50天！北市某女中學生墜樓亡　爸媽哭癱曝生前狀況
宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛
黃仁勳快閃台灣不忘光顧「內湖超人氣麵店」　1舉動超霸氣
快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢
宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

今年最暖的秋天　專家秀數據：打破1951年以來紀錄

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

快訊／02:38花蓮近海規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

麵屋一燈叉燒「粉到發亮」被嫌沒熟！業者送肉品券滅火：正常色澤

全台薑母鴨「都沒賣白飯」？內行曝原因全場秒懂：利益最大化

天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

今年最暖的秋天　專家秀數據：打破1951年以來紀錄

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

快訊／02:38花蓮近海規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

麵屋一燈叉燒「粉到發亮」被嫌沒熟！業者送肉品券滅火：正常色澤

全台薑母鴨「都沒賣白飯」？內行曝原因全場秒懂：利益最大化

天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

歐米茄冬奧帕運錶秀冰霜質感　賽會標誌色彩點綴指針

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

Nano Banana Pro新手懶人包！複製貼上就能生成超專業美圖

11月29日星座運勢／處女座天助自助人助！　魔羯事業升遷

萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

大谷出不出賽都不影響！近藤健介渴望再次征戰WBC

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文！「我愛妳至死不渝」哽咽：有妳才是家

【把自己賣掉？】鑽好市多貨架「露乳拍照」 網黃2人組：一時興起

生活熱門新聞

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

快訊／02:38花蓮近海規模4.2極淺層地震

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

詹惟中民宿遭疑逃漏稅　秀證據擬提告

更多熱門

相關新聞

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

台灣自製的福衛八號首顆衛星「齊柏林」，在台灣時間今天凌晨成功搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。總統賴清德表示，這項成果象徵台灣在太空領域的嶄新起點，政府將全力推動相關產業，讓台灣在全球太空版圖中占有一席之地。

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

關鍵字：

齊柏林衛星

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面