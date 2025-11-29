　
齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

記者黃翊婷／綜合報導

台灣首顆自製光學遙測衛星「齊柏林（FS-8A）」，歷經5次延期，終於在台灣時間29日凌晨2時44分正式搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭Transporter-15航班發射升空，並在清晨5時04分釋放進太陽同步軌道，展開對地表取像的光學遙測任務。

齊柏林衛星（FS-8A）發射成功。（圖／翻攝自TASA國家太空中心）

▲圖為齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭發射畫面。（圖／翻攝自TASA國家太空中心）

齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭在台灣時間29日凌晨2時44分發射，火箭升空3分鐘（2時47分）後進行整流罩脫離，8分鐘（2時52分）後完成第一節火箭回收，第二節火箭則進入停泊軌道熄火滑行，3時38分在510公里軌道釋放5顆台灣立方衛星，並於5時04分將FS-8A釋放進太陽同步軌道。

TASA國家太空中心介紹，福衛八號星系任務一共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採用依序研製，並自2025年起逐年發射，預計在2031年完成全星系布署，到時候將可以提供每日多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。

TASA國家太空中心主任吳宗信表示，齊柏林衛星是台灣第一個自製遙測星系打頭陣的衛星，期盼齊柏林衛星能順利進入太空執行任務，等到星系布署完成之後，透過建立高解析度、每日多次取像、具全球覆蓋能力的對地觀測網路，幫助救災防災、國土規劃，並持續守護台灣。

總統賴清德也在直播節目中提到，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，也讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界，與此同時，政府未來也會持續與產學研界合作，努力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。

台灣首顆自製光學遙測衛星「齊柏林」，原訂29日凌晨搭乘SpaceX獵鷹九號火箭在美國加州升空，但因火箭整備過程中發現狀況，發射時間被迫延後。國家太空中心表示，衛星狀態良好，預計將於29日重新嘗試升空。

齊柏林衛星TASA國家太空中心

