「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

台灣首顆自製光學遙測衛星「齊柏林」，原訂29日凌晨搭乘SpaceX獵鷹九號火箭在美國加州升空，但因火箭整備過程中發現狀況，發射時間被迫延後。國家太空中心表示，衛星狀態良好，預計將於29日重新嘗試升空。

福衛八號的首顆衛星「齊柏林」由台灣國家太空中心研製，關鍵元件自製比例高達84%。這顆衛星名稱由台灣總統賴清德（William Lai）命名，象徵已故導演齊柏林致力守護台灣的精神，期望能在太空中守望、紀錄台灣的美好，並讓世界更了解台灣。它承載著台灣對太空科技發展的期待，也肩負著環境監測與地表影像拍攝的重要任務。

原定於台灣時間27日凌晨發射的「齊柏林」衛星，因SpaceX發射團隊在準備過程中發現異常，直播畫面停留在倒數15分33秒。為確保火箭與衛星安全，決定取消當日的升空計畫。根據SpaceX的說明，即使微小問題也可能影響發射成功，因此需要更多時間進行確認。新發射窗口已定於台灣時間29日凌晨2時18分。

福衛八號整個星系計劃共包含8顆衛星，解析度較先前的福衛五號有明顯提升，並預計以星系方式運作。太空中心主任吳宗信（Wu Jong-shinn）表示，火箭發射是極其複雜的工程，延期屬常見情況。目前，位於加州的團隊持續監控衛星健康狀態，並準備迎接新一輪的發射嘗試。