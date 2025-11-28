　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞「高雄30年老店」11月30日歇業　在地人淚：時代的眼淚

▲▼ 。（圖／翻攝高雄粉Kaohsiungfans）

▲高雄文化中心麥當勞只營業到11月30日。（圖／翻攝高雄粉Kaohsiungfans）

網搜小組／劉維榛報導

經營長達30年的麥當勞「高雄文化餐廳」確定在30日熄燈，儘管「高雄文化二餐廳」就在附近，而且12月1日就會試營運，但一票在地人卻感嘆，「就算只是搬30公尺，歲月也完全消失了」、「時代的眼淚～這家活很久了」、「懷念2F座位區」。

臉書粉專「高雄粉Kaohsiungfans」指出，高雄文化中心麥當勞將在11月30日結束營業，這家也是高雄繼五福、左營、鳳山中山、十全後最老的麥當勞，自1995年開業至今已30年之久，據悉是因為租約到期，確定在本周日熄燈。

面對30年老店將歇業，麥當勞貼出公告指出，「高雄文化二餐廳預計12月1日起試營運，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，將在新址繼續為顧客服務」。

底下網友熱議，「就算只是搬30公尺，歲月也完全消失了」、「這間以前失業時都在裡面度過時間，好久沒去了，懷念」、「從小吃到大的店要收了，還真是難過，以前還會有麥當勞叔叔帶活動，現在大概都看不到了」、「人潮不在，所以五福路兩間麥當勞太多了」、「時代的眼淚～這家活很久了」、「三角窗不好停車，加上租金高、功能性低」、「只是被迫搬去隔壁而已」、「懷念2F座位區」。

▼高雄文化二餐廳將在12月1日試營運。（圖／翻攝高雄粉Kaohsiungfans）

▲▼ 。（圖／翻攝高雄粉Kaohsiungfans）

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泡麵湯「別沖馬桶」！環保局曝3大嚴重後果
TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗成真
詹惟中秀民宿執照！父女遭惡評　女兒超受傷擬提告
子瑜合體日本流量女神！她見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了
陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人

高雄文化餐廳麥當勞搬家熄燈歇業結束營業

