民代爆麥當勞內用杯灼傷消化道　中市府稽查「無異樣」：加強查核

▲台中市食安處派員前往麥當勞大雅店稽查，最終結果均未發現異樣。（圖／台中市食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中麥當勞新大雅店日前遭桃園市議員詹江村爆料，指一名女客使用內用杯喝飲料後，發生消化道灼傷的食安疑慮。對此，台中市食安處獲報後立即派員前往稽查，稽查結果出爐，重點查核的餐具清洗流程與設備等項目「未發現異樣」，但為求慎重，已將該店列為加強查核對象。

這起事件源於議員詹江村在臉書的爆料，他指稱一名女客在該店喝飲料後感覺不適，卻遭店家冷處理，事後就醫診斷為消化道灼傷，並質疑店家使用「違反法令規定的清潔液」。對此，麥當勞總公司發出聲明，強調第一時間已關心並陪同顧客就醫，經內部檢視，餐廳相關設備與員工操作程序皆正常，當日也未接獲其他顧客反映。

台中市食安處昨（26）日也派員前往稽查，針對餐具清洗設備、清洗流程與清潔劑管理進行查核，並隨機抽樣檢視飲料杯的清潔狀況，最終結果均未發現異樣。此外，現場作業環境及人員衛生，也尚符合「食品良好衛生規範準則」的規定。

儘管初步稽查未發現明確違規事證，但食安處強調，由於此事件已引發民眾對食安的疑慮，市府為求慎重，已將業者列為加強查核對象，後續將不定期派員稽查，以維護食品安全與民眾健康。