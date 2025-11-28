　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大員皇冠酒店賀歲開桌！　彩豐樓富貴年菜外帶港式盆菜最吸睛

▲台南大員皇冠假日酒店彩豐樓，富貴年菜港式盆菜層疊珍饈12/31前早鳥9折。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南大員皇冠假日酒店彩豐樓，富貴年菜港式盆菜層疊珍饈12/31前早鳥9折。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大員皇冠假日酒店推出2026春節賀歲系列，彩豐樓「富貴年菜外帶組」即日起開放預購，12月31日前付訂享早鳥9折優惠！無論外出享團圓宴或在家圍爐，三大餐廳元素、煉瓦日式料理、彩豐樓皆準備豐盛新春限定料理，讓民眾輕鬆品味五星級年節美味。

春節期間元素餐廳2/15小年夜至2/21初五推出香酥烤乳豬、福氣紅蟳米糕、炙燒干貝、鱈場蟹腳、澎湖小卷蟹腿、軟殼蟹手卷等限定菜色；煉瓦日式料理新春套餐每套NT$2,280，含松葉蟹前、澳洲龍蝦明太子燒、日本A5和牛等精緻饗宴；鐵板燒新年套餐主菜可选伊比利豬、菲力牛排，升級水姑娘龍蝦加價即可。

▲台南大員皇冠假日酒店彩豐樓，富貴年菜港式盆菜層疊珍饈12/31前早鳥9折。（記者林東良翻攝，下同）

彩豐樓小年夜及初一至初五兩款桌菜NT$17,888/10人起，以五福迎春拼盤、松茸響螺雞湯、黑松露蒸大蝦、龍虎斑等揭開序幕，升級版19888含帝王蟹、金沙魚皮更顯富貴氣派。

在家圍爐首選彩豐樓「富貴年菜外帶組」，人氣王「港式盆菜—盆滿缽滿」每盅NT$6,180匯集鵝掌、鮑魚、花膠、瑤柱等層疊珍饈；「冠軍佛跳牆」NT$4,980慢火熬8小時膠質濃郁；另有「燻滷太爺雞」NT$1,200、「頭抽焗大蝦」NT$980寓意增壽。提領時間1/27小年夜、1/28除夕中午12-15時，不宅配數量有限，預購專線06-512-1910。

▲台南大員皇冠假日酒店彩豐樓，富貴年菜港式盆菜層疊珍饈12/31前早鳥9折。（記者林東良翻攝，下同）

年節伴手禮吸睛，XO醬象徵年年有餘、蘿蔔糕芋頭糕步步高升，特選禮盒NT$850起，經典XO醬雙瓶NT$1,100金色盒印安平劍獅，御品禮盒NT$1,288融合台南窗花鳳凰木元素超有質感，新鮮製作提前3天預訂，專線06-512-1807。

大員皇冠假日酒店以多元年菜伴手禮陪伴春節，無論堂食圍爐或外帶回家，都注入吉祥寓意與五星美味，讓每個家庭年節充滿幸福團圓滋味！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泡麵湯「別沖馬桶」！環保局曝3大嚴重後果
TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗成真
詹惟中秀民宿執照！父女遭惡評　女兒超受傷擬提告
子瑜合體日本流量女神！她見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了
陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮YouBike上路！首波光復市區10處站點　提供150輛微笑單車

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食　法務部長：展開新的人生

大員皇冠酒店賀歲開桌！　彩豐樓富貴年菜外帶港式盆菜最吸睛

漂流木撿拾新法上路　花蓮公告撿拾區即日起開放

花蓮慈院再奪台灣健康永續獎績優醫院　報告書同步獲銅級肯定

農業金字招牌閃耀！花蓮表揚74位模範農民　見證逆境中創輝煌

嘉南藥理大學60週年校慶　首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

台南勞工局攜木工工會歲末送暖　王鑫基親送弱勢家庭愛心物資

南消攜社會局助長泰教養院演練　強化身心障礙者防災安全網

台泥DAKA園區再添新動線！「鸚鵡螺圖書館」正式亮相

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

花蓮YouBike上路！首波光復市區10處站點　提供150輛微笑單車

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食　法務部長：展開新的人生

大員皇冠酒店賀歲開桌！　彩豐樓富貴年菜外帶港式盆菜最吸睛

漂流木撿拾新法上路　花蓮公告撿拾區即日起開放

花蓮慈院再奪台灣健康永續獎績優醫院　報告書同步獲銅級肯定

農業金字招牌閃耀！花蓮表揚74位模範農民　見證逆境中創輝煌

嘉南藥理大學60週年校慶　首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

台南勞工局攜木工工會歲末送暖　王鑫基親送弱勢家庭愛心物資

南消攜社會局助長泰教養院演練　強化身心障礙者防災安全網

台泥DAKA園區再添新動線！「鸚鵡螺圖書館」正式亮相

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

曾陪出席記者會！　金秀賢公司代表「2個月前悄離職」

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

國道12/25、元旦取消20公里免收費　停路肩看煙火最重罰6千

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」！雙手合十：攜手相助

駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

不喝咖啡的圭賢如何找出星巴克咖啡？

地方熱門新聞

森林法修正聚焦保障世代居住林地權益

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

北區國稅局「金馬迎春」月曆　兌換完畢

桃園市商圈產業聯合會總會長交接　張永隆接任

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司發聲

嘉南藥理大學60週年校慶首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

羅文嘉抵金門關注小三通人道協作　盼強化兩岸服務量能

南消攜社會局助長泰教養院演練強化身心障礙者防災安全網

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

台南勞工局攜木工工會歲末送暖王鑫基親送弱勢家庭愛心物資

DAKA園區再添新動線　鸚鵡螺圖書館正式亮相

台南學生防範中毒四格漫畫榮獲全國2優等4佳作亮眼表現

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

更多熱門

相關新聞

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

秋意正濃、蟹香四溢，台南大員皇冠假日酒店推出全新住房專案「非凡假期，安平映像｜三天兩夜遊安平」，8日起至12月30日止，邀旅人以悠緩步調細品安平的河畔風光與人文底蘊。

大員皇冠酒店200職缺徵才

大員皇冠酒店200職缺徵才

關鍵字：

大員皇冠酒店彩豐樓富貴年菜

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面