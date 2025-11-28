大員皇冠酒店賀歲開桌！　彩豐樓富貴年菜外帶港式盆菜最吸睛

▲台南大員皇冠假日酒店彩豐樓，富貴年菜港式盆菜層疊珍饈12/31前早鳥9折。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大員皇冠假日酒店推出2026春節賀歲系列，彩豐樓「富貴年菜外帶組」即日起開放預購，12月31日前付訂享早鳥9折優惠！無論外出享團圓宴或在家圍爐，三大餐廳元素、煉瓦日式料理、彩豐樓皆準備豐盛新春限定料理，讓民眾輕鬆品味五星級年節美味。

春節期間元素餐廳2/15小年夜至2/21初五推出香酥烤乳豬、福氣紅蟳米糕、炙燒干貝、鱈場蟹腳、澎湖小卷蟹腿、軟殼蟹手卷等限定菜色；煉瓦日式料理新春套餐每套NT$2,280，含松葉蟹前、澳洲龍蝦明太子燒、日本A5和牛等精緻饗宴；鐵板燒新年套餐主菜可选伊比利豬、菲力牛排，升級水姑娘龍蝦加價即可。

彩豐樓小年夜及初一至初五兩款桌菜NT$17,888/10人起，以五福迎春拼盤、松茸響螺雞湯、黑松露蒸大蝦、龍虎斑等揭開序幕，升級版19888含帝王蟹、金沙魚皮更顯富貴氣派。

在家圍爐首選彩豐樓「富貴年菜外帶組」，人氣王「港式盆菜—盆滿缽滿」每盅NT$6,180匯集鵝掌、鮑魚、花膠、瑤柱等層疊珍饈；「冠軍佛跳牆」NT$4,980慢火熬8小時膠質濃郁；另有「燻滷太爺雞」NT$1,200、「頭抽焗大蝦」NT$980寓意增壽。提領時間1/27小年夜、1/28除夕中午12-15時，不宅配數量有限，預購專線06-512-1910。

年節伴手禮吸睛，XO醬象徵年年有餘、蘿蔔糕芋頭糕步步高升，特選禮盒NT$850起，經典XO醬雙瓶NT$1,100金色盒印安平劍獅，御品禮盒NT$1,288融合台南窗花鳳凰木元素超有質感，新鮮製作提前3天預訂，專線06-512-1807。

大員皇冠假日酒店以多元年菜伴手禮陪伴春節，無論堂食圍爐或外帶回家，都注入吉祥寓意與五星美味，讓每個家庭年節充滿幸福團圓滋味！