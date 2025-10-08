　
地方 地方焦點

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

▲台南大員皇冠假日酒店推出「非凡假期安平映像」住房專案，結合文化體驗與秋蟹美饌。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南大員皇冠假日酒店推出「非凡假期安平映像」住房專案，結合文化體驗與秋蟹美饌。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

秋意正濃、蟹香四溢，台南大員皇冠假日酒店推出全新住房專案「非凡假期，安平映像｜三天兩夜遊安平」，8日起至12月30日止，邀旅人以悠緩步調細品安平的河畔風光與人文底蘊。



每晚最低3640元起，入住高級客房含每日早餐，並加贈在地文化體驗券，從百年洋行、文創手作到綠色隧道遊船，一次收藏秋日風情與安平人文。



專案期間旅客可獨享三大安平特色體驗，包括憑券造訪「東興洋行」享用循霧品牌調製的「德國青年飲」特調，並可88折加購「英華攝影藝術工坊」濕版攝影體驗，感受古蹟與光影的交錯之美；造訪「安平出張所」參與印章、香氛、陶藝等手作DIY，兌換專屬紀念禮；以及前往「四草大眾廟」搭乘綠色隧道觀光船，欣賞紅樹林生態，憑券可享九折優惠。



除了文化旅程，館內餐飲同步推出秋季限定美饌。煉瓦鐵板燒即日起至12月31日推出「蝦蟹感謝祭」私房套餐，以當令秋蟹與海虎蝦入饌，限時六折優惠價1,580元（原價2,680元），包含「秋御鮑魚釜飯」與「松葉蟹鉗味噌湯」等佳餚；彩豐樓則推出「蟹逅金秋・四味風華」秋蟹盛宴，以沙公蟹結合南洋椰香、星洲黑椒、川味香辣與粵式焗烤四種風味，每道1,800元起，須提前三天預訂。



台南大員皇冠假日酒店表示，安平兼具港都風情與文化底蘊，是台南最具人文氣息的區域之一。酒店以文化旅宿為核心，結合安平在地特色與秋蟹佳餚，讓旅人於河畔慢旅間體驗最迷人的季節風景，展開一趟質感與味覺兼具的秋日假期。

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

