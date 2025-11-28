酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）有3次酒駕紀錄，沒想到執行完畢不到半年，又因為第4次酒駕被判刑；他向法院聲明異議並表示，今年2月車禍自撞，出院至今已經完全戒酒，希望可以獲得易服社會勞動的機會。不過，台南地院法官認為，若阿榮真的有決心戒酒，根本就不會發生第4次酒駕案件，最終裁定駁回。

▲阿榮酒駕4犯，希望能獲得易服社會勞動的機會，但被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮在2007年、2021年、2023年都有酒駕被判刑的紀錄，今年2月他第4次酒駕，結果自撞護欄，當時測得的血液酒精濃度高達220mg/dL，大幅超過法定標準，他也因為此案被法院判處有期徒刑6個月。

案件判決確定後，經台南地檢署指揮執行，阿榮在開庭時表明想要聲請易服社會勞動，但執行檢察官認為他根本沒有記取前案的教訓，所以不准予以易服社會勞動。

阿榮決定向法院聲明異議，他強調，今年2月車禍自撞，他出院至今已完全戒酒，也知道酒駕是不對的，加上家中有年邁、病弱的家人需要照顧，所以希望可以易服社會勞動，給他一個改過的機會。

台南地院法官認為，阿榮在前3次酒駕案件中，獲得易科罰金、易服社會勞動的機會，其中第3次酒駕判決是在2024年8月執行完畢，結果不到半年，他就在2025年2月再度酒駕，不僅酒測值嚴重超標，還發生自撞事故，歷次犯罪情節越來越嚴重。

法官表示，阿榮在前案中執行社會勞動將近10個月，過程中如果早有決心要戒酒，根本就不會有第4次酒駕案件發生，而且家庭事由並非執行是否顯有困難的考量因素，檢方的裁量也沒有無違法或不當之處，最終認定阿榮的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

