快訊／周孝安酒後移車8分鐘被起訴！　判決結果出爐

▲藝人周孝安酒駕遭判刑2月。（圖／翻攝自Instagram／周孝安）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

藝人周孝安今年10月24日凌晨，在KTV與友人喝酒後移車開往路邊停車格放，因靠邊停車時未打燈被警方攔查抓包酒駕，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.28毫克，後續北檢依違反公共罪嫌起訴，今(25日)台北地院判決結果出爐， 判處有期徒刑2月，得易科罰金。

本案發生在上月24日凌晨，周孝安到錢櫃台北忠孝店和友人聚會，喝了點威士忌後，因為擔心車子停在路邊黃線會吃罰單，在3點50分左右自己上車，準備尋找附近的停車格停放，結果3點58分，在忠孝東路4段的巷弄路口靠左停車時未打方向燈，巡邏員警經過覺得行跡可疑，因此加以攔查。

員警聞到周孝安身上酒氣濃厚，4點左右進行酒測，顯示酒精吐氣濃度達0.28mg/L，超過法定標準，依公共危險罪現行犯移送台北地檢署，周孝安在警詢與偵查中都坦承不諱，檢察官訊後諭知請回。

事發後，周孝安經紀人回應承認是在叫不到代駕的情況下，周才決定自己把車移到停車格內，目前車子被扣但駕照不會被吊銷，一切配合調查，經紀人也強調，「有喝酒開車就是錯。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

