大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑惡火83死　移英兒子尋77歲獨居父

▲▼移英兒子尋父　77歲蘇兆雄獨居宏昌閣。（圖／香港01）

▲62歲洪偉香（圖左）及69歲吳垣志（右）。（圖／香港01，下同）

圖、文／香港01

大埔宏福苑五級火搜救工作持續，不少人仍未找到失蹤親人，極待支援，網上有不少尋親告示，《香港01》將持續更新及報導災民最新需要及尋親呼籲。

市民可WhatsApp或致電《香港01》熱線：6511 0101、電郵：hk01@hk01.com、在文下留言或在社交媒體留言，說出所需或希望向有關部門轉達的訴求。面對災難，各方全力支援。幫忙尋親、尋支援，持續更新。

宏泰閣59歲張小玲個案　消防員曾在後樓梯拾獲手機

黃小姐希望尋找母親的胞妹、59歲的阿姨張小玲。黃小姐指，姨姨獨居於宏泰閣802室，事發的時間多數在家中，通訊軟件的最後上線時間是11月26日下午三時。火警發生後，黃小姐及家人致電姨姨都無人接聽，至26日下午約五時，有消防員接聽電話，指在樓宇後樓梯拾獲手機，但無找到人。

黃小姐指，已致電警方的尋人熱線及醫院，均沒有姨姨的紀錄，她亦到過宏福苑現場，但形容現場一片混亂，亦無得到任何消息，希望可以得到關於姨姨的資訊。

▲▼移英兒子尋父　77歲蘇兆雄獨居宏昌閣。（圖／香港01）

▲大埔宏福苑11月26日發生五級火，27日火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。

宏昌閣六旬洪偉香及吳垣志個案　至今下落不明

曾小姐於網上協助其表妹朋友尋找六旬父母洪偉香及吳垣志。曾小姐表示，兩老居住於宏昌閣2904室，當事人曾於昨日3時致電其父母，惟無法接通，後失聯至今。當事人曾到多個庇護站及醫院尋人無果，今日亦曾去廣福邨社區會堂認人，惟至今仍未有消息。

▲▼移英兒子尋父　77歲蘇兆雄獨居宏昌閣。（圖／香港01）

▲宏泰閣59歲張小玲個案。

77歲大伯蘇兆雄個案　獨居2101室　其子一家移英

蘇先生希望尋找77歲大伯蘇兆雄。蘇先生說，大伯獨居在宏昌閣2101室，大伯的兒子、即他堂兄一家，已移民到英國，亦非常焦急，希望香港的家人幫忙尋找失蹤的父親。

蘇先生說，昨日得悉宏福苑起火時已嘗試聯絡大伯，一開始時電話打得通但無人接聽，今朝再打已轉接至留言信箱。他說家人都去過現場的中心、附近的醫院，問遍所有人，都沒有伯父的消息，希望透過傳媒發放消息。他說有親友在大埔火災現場，會跟隨警方和消防的指示辨認死者照片。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

