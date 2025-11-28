台粉專笑香港惡火像「鬼滅無限城」　道歉回7字又被炎上

▲台粉專笑香港惡火像「鬼滅無限城」，遭台港網友群起圍攻。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

香港大埔區宏福苑大火上升至83死，還有一名消防員殉職。不料，有台灣粉專看到火災照片後，竟戲稱畫面像是動畫《鬼滅之刃》中的無限城，引發眾怒，事後，粉專刪文道歉，卻又因為一句「退一步海闊天空」遭二度炎上。

Threads粉專「XT─台灣專屬社群情報站」自稱是一名台灣學生，平時分享國外爆紅趣事，有近萬人追蹤，但偶爾夾雜對台批評、兩岸話題評論。昨日，社群上轉傳宏福苑大火現場照片，該粉專在下方留言「無限城？」立即點燃香港網友怒火，連許多台灣網友都看不下去，留言被灌爆。

眼見眾怒難平，粉專先是發文道歉，坦言這樣的比喻真的很白目，「已經死了很多人，我不應該開這種玩笑」，但話鋒一轉，又怪異地強調「身為一個有一定粉絲數台灣帳號，講出這種話真的很丟臉」。隨後，又二度發文指出，「持續攻擊對誰都沒好處，希望大家各退一步」、「退一步海闊天空」，結果此言一出立刻又被炎上。

▼粉專過去就有許多爭議發言，多次比較兩岸，大讚中國優秀。（圖／翻攝自Threads）

許多網友紛紛砲轟「退一步你Ｏ啦，自己做錯還在檢討別人」、「你現在是在檢討罵你的香港人嗎」、「已經檢舉這個帳號了，不用謝」、「把重大災難拿來開玩笑是你自己做的事，現在被說兩句就開始 大家不要吵了、這樣對誰都不好，講得好像你是受害者一樣！」

其中，有網友起底，發現該粉專是今年7月才開通的新帳號，X上顯示帳號位置在日本神奈川，卻利用VPN假裝位置在台灣。另外，粉專IG帳號是用日本電話註冊，還曾留言自稱「我是中國台北人」，讓網友懷疑身分不單純，「有人利用災難在分化台港關係」。