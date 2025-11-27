哥國議員才挺在台設處「政府卻喊一中原則否認」　外交部批：附和威權

▲外交部長林佳龍（中）與哥倫比亞參議院外委會主席希拉多（左四）及眾議院外委會主席隆多紐（右四）等與會貴賓合影。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

哥倫比亞參議院與眾議院外交委員會主席希拉多與隆多紐日前拜會外交部長林佳龍時指出，將積極推動哥國恢復在台設立辦事處。不過，哥國外交部昨發布聲明否認此事，並稱堅持一中原則、台灣是中國領土不可分割的一部分。對此，外交部今（27日）表達嚴正抗議並駁斥，呼籲哥國政府應傾聽其民意代表所傳達的人民心聲，務實考慮在台設處以加強雙方經貿交流，做出對人民福祉最有利的決策。

外交部長林佳龍25日晚間接待哥倫比亞參議院與眾議院外交委員會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández）與隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）伉儷，感謝兩位主席長期支持台哥雙邊互動。

林佳龍表示，目前台灣已於哥國首都波哥大設有駐館，哥倫比亞過去亦曾在台灣設立商務辦事處，惟於2002年因經費因素而裁撤。此次交流中，兩位主席明確向他表示，將積極推動哥國恢復在台設立辦事處，以強化雙方在商務與文化等領域的各項合作，林佳龍也對此表達歡迎之意。

▲外交部長林佳龍晚宴歡迎哥倫比亞參議院外委會主席希拉多伉儷及眾議院外委會主席隆多紐伉儷。（圖／外交部提供）

不過，哥倫比亞外交部26日發布聲明否認將在台設立辦事處，並強調，哥倫比亞在過去45年始終堅持「一個中國」原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是其唯一合法政府。國會議員的言論並不能反映官方立場。

針對哥倫比亞外交部否認將在台設立辦事處以及謬稱台灣主權的相關不當說法，外交部今（27日）表達嚴正抗議並駁斥哥倫比亞外交部對於我國主權的錯誤聲明。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。哥倫比亞政府罔顧台灣人民追求自由民主的權利和意志，與哥國長期呼籲國際社會尊重各國自決權利的立場自相矛盾，外交部呼籲哥國政府秉持外交自主原則與國家尊嚴，勿再附和中國威權政府悖離事實的主張。

至於哥倫比亞政府以不當的「一中原則」為由對來台設處畫地自限的態度，外交部提醒，哥國曾於1995年在台設立商務辦事處，2002年時因政府財政困難而裁撤，此一事實證明在台設處並未違背哥國傳統外交政策。

外交部強調，台灣作為全球第21大經濟體，哥國恢復在台設處除有助其企業拓展台灣市場外，更能善用我商在亞洲的經營網絡布局區域市場，對台哥雙方尤其是對哥倫比亞當屬有利。外交部呼籲哥國政府應傾聽其民意代表所傳達的人民心聲，務實考慮在台設處以加強雙方經貿交流，做出對人民福祉最有利的決策。