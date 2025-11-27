男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

▲陳男在阿布達比轉機時遭5名武裝人員帶走。（圖／翻攝自PTT）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發，要前往中東旅遊，孰料，在阿布達比轉機時，陳姓丈夫卻突然遭5名武裝人員帶走，整整失聯3天，陳男的楊姓妻子27日表示，丈夫目前仍在杜拜警察局，手機遭到扣留，目前全案已進入司法程序，家屬要聘請律師才能了解整起事件。

陳男的子女在PTT發文求助，透露父母23日搭機從桃園機場起飛，要前往中東旅遊，期間於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，要前往伊斯坦堡，孰料，轉機過程中，父親在登機口前往機艙的空橋上，突然遭5名武裝人員帶走，自此音訊全無。

陳男子女指出，母親曾向登機櫃台、機場人員求助，但是對方均回應「不清楚狀況」，在無法取得協助的情況下，母親只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。事件曝光後，引發社會關注。

陳男失聯至今3天，終於傳出好消息，楊姓妻子27日上午表示，已經找到丈夫，人正在杜拜警察局，下午楊姓妻子進一步說明，丈夫仍被拘留在杜拜警察局，手機被扣留、禁止對外聯繫，但是人是安全的，這五天丈夫從阿布達比被轉移到杜拜，中間也經過其他地方，警詢時間都是幾分鐘。

楊姓妻子透露，目前杜拜辦事處已派員到警局關心，但她仍無法與丈夫接觸，經辦事處轉述，全案已進入司法程序，尚須家屬聘請律師才能進一步了解事件。