　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

▲▼ 爸爸在阿布達比被警察抓走 。（圖／翻攝自PTT）

▲陳男在阿布達比轉機時遭5名武裝人員帶走。（圖／翻攝自PTT）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發，要前往中東旅遊，孰料，在阿布達比轉機時，陳姓丈夫卻突然遭5名武裝人員帶走，整整失聯3天，陳男的楊姓妻子27日表示，丈夫目前仍在杜拜警察局，手機遭到扣留，目前全案已進入司法程序，家屬要聘請律師才能了解整起事件。

陳男的子女在PTT發文求助，透露父母23日搭機從桃園機場起飛，要前往中東旅遊，期間於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，要前往伊斯坦堡，孰料，轉機過程中，父親在登機口前往機艙的空橋上，突然遭5名武裝人員帶走，自此音訊全無。

陳男子女指出，母親曾向登機櫃台、機場人員求助，但是對方均回應「不清楚狀況」，在無法取得協助的情況下，母親只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。事件曝光後，引發社會關注。

陳男失聯至今3天，終於傳出好消息，楊姓妻子27日上午表示，已經找到丈夫，人正在杜拜警察局，下午楊姓妻子進一步說明，丈夫仍被拘留在杜拜警察局，手機被扣留、禁止對外聯繫，但是人是安全的，這五天丈夫從阿布達比被轉移到杜拜，中間也經過其他地方，警詢時間都是幾分鐘。

楊姓妻子透露，目前杜拜辦事處已派員到警局關心，但她仍無法與丈夫接觸，經辦事處轉述，全案已進入司法程序，尚須家屬聘請律師才能進一步了解事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／好消息！大樓內找到生還者
好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

8旬失智翁迷途街頭！北投警暖心相助　妻十指緊扣牽他回家

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

不記得目睹夫遭公車撞死！失智妻平靜相驗　家屬神情凝重攙扶

台中市府2連敗！禁賣福島核食官司又輸了　法院：逾越自治權限

台東女衝銀行匯款「裝潢一次付清」超詭異　警銀聯手急阻詐

快艇藏14億大麻露餡！船長急海拋474公斤毒品　5人遭起訴

移工幫製毒！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

8旬失智翁迷途街頭！北投警暖心相助　妻十指緊扣牽他回家

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

不記得目睹夫遭公車撞死！失智妻平靜相驗　家屬神情凝重攙扶

台中市府2連敗！禁賣福島核食官司又輸了　法院：逾越自治權限

台東女衝銀行匯款「裝潢一次付清」超詭異　警銀聯手急阻詐

快艇藏14億大麻露餡！船長急海拋474公斤毒品　5人遭起訴

移工幫製毒！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈

嘉義民和國中棒球隊車禍後復健　中職名將梁家榮獻簽名球加油

南韓政府出手了！單獨制裁柬埔寨詐騙集團　凍結資產、限制入境

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

華山基金會嘉義站20年服務回顧　企業義賣共襄善舉支持長輩

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

閔熙珍法庭爆哭：我很冤枉！　強調沒操縱NewJeans：她們非常聰明

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

【消失的她】跳舞跳到一半被舞台吞了！還自己爬回來QQ

社會熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺遭聲押

30刀殘殺夜店女公關！前男友4個月後現身「胖了一圈」

即／國3新竹段7車連環撞　1車壓成廢鐵畫面曝

網紅惡搞家樂福、全聯　挨告下場曝

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

失智妻目擊卻不知夫被公車撞死　女兒接噩耗悲痛認屍

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫狂告6罪

快訊／台北石牌「水龜伯」附近凌晨火警

高雄金芭黎舞廳將熄燈　經營團隊曝關鍵原因

更多熱門

相關新聞

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

雲林一對陳姓夫妻23日自桃園機場搭機起飛，預計前往中東旅遊，未料中途在阿布達比轉機時，丈夫陳男突遭5名武裝人員帶走，長達3天音訊全無，家屬焦急地在網路上PO文求助。全案經媒體報導後，今(27日)上午傳來好消息，陳男妻子楊女表示，丈夫目前人在杜拜警局，詳細情況尚須聘請律師才能了解。

失聯3天！國人阿布達比轉機遭武裝人員帶走　外交部：釐清案情中

失聯3天！國人阿布達比轉機遭武裝人員帶走　外交部：釐清案情中

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

關鍵字：

阿布達比轉機杜拜

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面