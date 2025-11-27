不記得目睹夫遭公車撞死！失智妻平靜相驗　家屬神情凝重攙扶

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市士林區26日傍晚發生一起嚴重車禍！紅15R公車右轉延平北路6段時，87歲楊姓老翁當場被撞倒，捲入車底慘死，失智的妻子則是在身後目睹全程。今(27日)下午檢方會同法醫進行相驗，家屬與楊翁妻子也到場，表情凝重不發一語。

▲士林紅15R公車右轉撞死老翁，今下午檢方在殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



今天下午2點多，檢方與法醫抵達殯儀館進行相驗，釐清確切死因。家屬中，楊翁的失智妻子在親友攙扶下現身，過程中未有太多反應，約1個半小時後相驗結束。肇事的55歲陳姓司機也被通知到場接受複訊，檢察官訊後諭知5萬元交保候傳。

本案發生在26日傍晚，紅15R公車自中正路西往東行駛，準備右轉延平北路6段時，疑未注意到車前狀況，撞上走在北側行人穿越道的楊翁，人當場被捲入車底，失去呼吸心跳，警消到場緊急將楊翁救出送往新光醫院搶救，仍不幸宣告不治。

▲患有失智的楊翁妻子（紅圈處）目擊車禍全程，但無法回想事發經過，沒辦法筆錄。



而楊翁的妻子就在後方目睹丈夫被捲入車底，但因罹患失智症，當下沒意識到也不知道眼前被撞死的是自己的丈夫，並沒有哭泣等任何情緒，也無法筆錄。

警方初步調查，事故發生時路口號誌顯示雙方均為綠燈，公車與行人皆有通行權，陳男酒測值為0，現階段並無立即發現任何違規情形；事故可能與轉彎視線遮蔽、大型車死角等因素有關，實際肇因仍待進一步鑑識與測繪分析。

▲肇事司機（紅圈處）抵達殯儀館。

▲檢察官相驗完畢離去。