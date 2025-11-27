快艇藏14億大麻露餡！船長急海拋474公斤毒品　5人遭起訴

▲澎湖查緝隊查獲474公斤大麻。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

運毒集團以300萬雇用陳姓船長，於今年8月間開著小艇到七美外海走私一批大麻，然而檢警早掌握情資，由澎湖查緝隊在澎湖海域展開圍捕及岸際封鎖攔截，陳姓船長在海上驚覺犯行曝光，連忙將799小袋大麻拋入大海，想掩蓋證據，仍被海巡署通通打撈上岸，共計查獲大麻總重474公斤，市價估計超過14億元，成功制止毒品流入市面，也是今年度至今所查獲最大宗大麻運輸案。

檢方查出，該運毒集團以高姓嫌犯為首，以300萬為報酬，委託陳姓船長自澎湖風櫃駕駛快艇日月星168號，到七美外海接運大麻一批，至裡正角搶灘，並由陳、蔡、呂、李4人租車在岸際接運。專案團隊掌握事證，派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝，因陳在海上驚覺事跡敗露，往外海行駛，並將大麻拋入海中，海巡艦艇立即掌握該快艇航跡，打撈被海拋的大麻共計799小袋（共計毛重474公斤）後，分裝成40大袋上艇。

檢方掌握情資，於今年8至11月間，追查岸際接運人員，陸續執行數波溯源行動，先後拘提陳、蔡等3人並聲請羈押獲准，扣押快艇日月星168號1艘。全案於26日偵結，陳等5人依違反毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品大麻罪起訴，1人遭通緝，並聲請沒收快艇1艘，以斷絕毒品交通工具 。

▼嫌犯駕駛的快艇。（圖／記者陳洋翻攝）