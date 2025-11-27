中國跨境鎮壓違反國際公約　陸委會：將嚴懲在地協力者

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨日在國安高層會議後，宣布將以「全面建構民主防禦機制」反制中國以武逼統。針對中國對台跨境鎮壓，政府要如何因應？行政院發言人李慧芝今（27日）說，會建立跨部會因應機制，並持續和友盟國家合作。陸委會則表示，中共所做的跨境鎮壓行為，也違反各項國際公約，若有在台國人配合中共從事各種協力作為，也會予以嚴懲。

李慧芝說，跨境鎮壓部分，國安17項策略就針對中國對台灣各個層面統戰滲透威脅，研擬因應措施，也持續在執行中。接下來也會按照總統裁示，包括對在地協力者的嚴懲，精進具體作為、盤點相關法規。

李慧芝指出，目前具體作為包括，要求相關主管機關針對我國法令因應跨境鎮壓的不足之處，盡快完成盤點，必要時提出修正方案。對於國人在國外可能面臨的狀況，也有建立跨部會因應機制，會隨時應處相關個案，保障國人權益跟安全，也會持續和友盟國家合作，共同反制中共跨境鎮壓作為。

有關中共跨境鎮壓一事，陸委會法政處長董玉芸說，中共對台灣沒有管轄權，同時中共所做的跨境鎮壓作為，也違反各項國際公約，政府會嚴密保護國人安全，同時也會對如果有在台國人配合中共從事各種協力作為予以嚴懲。

董玉芸說，陸委會也承行政院指示，目前與各相關部會研議相關合作機制，日後不管是在國內或國外，只要有國人遇到疑似跨境鎮壓的情形，分別向警察機關或是外交部各使領館報案，相關主管機關都會即時應處保護國人安全。

