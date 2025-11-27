政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

▲國防部長顧立雄出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部今（27日）在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間，暫匡列投入新台幣1.25兆經費。國防部長顧立雄指出，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026到2033年，預算上限暫時匡列新台幣1兆2500億，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部說明，本次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」七大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

國防部長顧立雄說，有關這次的特別預算，包括軍購、商購跟自製的方式，其中對美軍購的案項當然是重要採購項目，「就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願」。

顧立雄指出，現在因為軍購案案項還在美方內部審查中，在還沒完成知會國會之前，援例是不對外公開。若美國國防部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明。顧立雄強調，雙方在規劃過程中是一直有再進行磋商。

卓榮泰補充，國防部會全面有幾項重點工作，會優化、健全國防裝備，同時加速建軍期程，同時也會要求落實避免延宕交貨。產業發展方面，也會要求國防部訂定國防及軍工產業發展的行動方案，這都在這次討論中充分重視，落實在未來的推動策略中。