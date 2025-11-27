　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院通過1.25兆軍購特別條例　卓榮泰喊話在野政黨：看清事實

▲▼行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部今（27日）在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰說，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念」，希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」，台灣有實力，可以爭取和平，讓人民不用上戰場。

卓榮泰說，今天行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，將送請立法院審議，之後國防部會繼續就相關特別預算詳實編列。從昨天到今天，有一些言論持續出現，「我還是要懇求國內同胞各政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念、以人民為念」。

卓榮泰表示，過去這段時間持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達，政府有守護國家主權跟安全的能力與決心，然後看到對方各種侵擾的型態、頻率持續增高，「我們更應該負責任向人民說，此時此刻，政府更需要提高自我防備的能力，也要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟我們站在一起，要我們自己有實力，對方才能拿出助力」。

卓榮泰說，此時此刻，當全球很多地區，包括印太地區、歐盟地區，都持續對該國內的國防預算重新調整，且有明顯幅度的提高。身在第一島鏈的位置，地緣政治最敏感地區的台灣，怎麼可能不提高自我防衛的能力？同樣，從全世界局勢來看，這都是被動，沒有中共霸權四處張揚、侵擾行動無限上綱，頻率不斷增加，全世界無需做這樣防禦工作。

卓榮泰表示，執政黨跟政府必須在這時候做出這樣的決定，期待國人同胞能支持，希望在野政黨看清事實，也能審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」。台灣有實力，可以爭取和平，讓人民不用上戰場；如果沒有沒有實力，讓對手有了不當的企圖想要來犯時，防衛能力如果不及時展現出來，將無法展現一個負責任政府該有的態度。

卓榮泰指示國防部，要極力跟朝野各黨團積極溝通，也同時請經濟部做必要回應。今天通過的這兩項，一個是民主防衛的能力，一個是國防關聯產業的發展。一方面希望得到先進、精密的新式武裝力量，但是在同時，台灣有這樣的準備計劃跟政策，就本國在地的國防軍工相關產業同時提升轉型升級，讓國防軍工相關產業成為高科技產業外，再一支可以助長國內經濟成長的力量，這對國內經濟發展而言是一道新的發展方向。

卓榮泰說，世界各國在考量整個國防產業的製造生產能力，都把台灣列為新興、崛起中的重要力量，我們應該謹慎且好好把握這個契機。把外在的侵擾，適時加強能力、加大產業發展的力道，請國防部、經濟部，向立法院朝野各黨團積極溝通。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈
「億萬直播主」忘帶胸貼　尷尬：10張有9張都露出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

提財劃法覆議　卓榮泰：有在野黨立委肯定院版「遺憾被黨意影響」

不幫軍人加薪卻增1.25兆國防預算！　傅崐萁：踐踏法律絕不妥協

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

無法違法編列預算！行政院對財劃法提覆議案　呈請總統核可

李乾龍與藍委餐敘！　傅崐萁曝談3內容：國民黨鐵板一塊

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

提財劃法覆議　卓榮泰：有在野黨立委肯定院版「遺憾被黨意影響」

不幫軍人加薪卻增1.25兆國防預算！　傅崐萁：踐踏法律絕不妥協

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

移民特考確定刪除身高限制　考試院會通過明年上路

無法違法編列預算！行政院對財劃法提覆議案　呈請總統核可

李乾龍與藍委餐敘！　傅崐萁曝談3內容：國民黨鐵板一塊

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

海產捐肝救父三天就上工　「肝只剩20％吃止痛藥錄影」

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司：展現台灣技術實力

醫美診所納評鑑引反彈　台大醫學院長：做得好就不怕

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

黑豹旗／高一胡冠威霸氣9上9下　國小一路追隨劉任右

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

政治熱門新聞

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

吳怡農為何自曝民調輸王世堅？　黃暐瀚分析：他在走一條險路

更多熱門

相關新聞

政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

針對立法院4日三讀通過《財劃法》修正草案後，應依地方財力級次給予不同補助比率，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值，行政院今（27日）將提覆議案。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強直言，行政院做政治鬥爭，今天提出覆議，國民黨立場，「就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」。

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德：不能明知院版要送出還強行表決

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德：不能明知院版要送出還強行表決

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

關鍵字：

行政院卓榮泰軍購特別條例在野黨

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面