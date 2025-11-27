只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

▲「永慶AI特助」因創新的AI問房體驗，贏得LINE Biz-Solutions Awards「最佳創新科技運用獎」金獎。（圖／永慶房產集團提供，下同）

2025為AI大躍進的一年，永慶房屋領航房仲服務再進化，推出「永慶AI特助」5個月來，已經創造超過200萬次的互動。「永慶AI特助」將AI科技融入LINE官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，不僅獲得客戶的熱烈回響，更獲年度科技大獎肯定，成為「LINE Biz-Solutions Awards 2025」唯一獲選金獎的房仲品牌！

永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，過去的找房模式是以「物件」為中心，消費者只能按照網頁上的房屋條件一個一個搜尋、整理，限縮了民眾找房的想像。但是「永慶AI特助」是以「客戶」為中心，透過「永慶AI特助」，消費者可以自由地分享自己喜歡的生活樣貌，剩下的就讓「永慶AI特助」幫你找，成家之路更有效率。

▲「永慶AI特助」導入永慶房產集團全台逾1950店、以及超過25萬件次的物件資料庫，因此能精準理解消費者需求、進行房屋推薦。

為了提供消費者更優質的體驗，「永慶AI特助」在11月全面升級，消費者可以用更口語化的自然語言向「永慶AI特助」提問，它就能幫消費者找到適合的物件。

例如，消費者只要向「永慶AI特助」表達自己的生活方式或喜歡的居住情境，像是「我喜歡採光好」、「房子不要太舊、要大一點」，AI就能理解，並從具體的預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，再從永慶房產集團於全台超過25萬件次的房源中，匹配出消費者最可能滿意的物件，提高找房的精準度，真正引領「不用找，只要問」的AI房仲時代。

由「LINE」和《數位時代》共同舉辦的「LINE Biz-Solutions Awards」2025年頒獎典禮，25日公開獲獎名單，「永慶AI特助」的獨特「問房」體驗和亮眼的消費者使用成績，不僅是「最佳創新科技運用獎」金獎，更獲選為LINE 2025年度大會中的精采分享案例，展現永慶為消費者打造、升級的房仲AI服務，將領航產業進入全新的服務模式。