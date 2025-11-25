永慶加盟四品牌竹苗區經管會「家庭日」　超過4千人齊聚麗寶樂園

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會於11月22日舉辦家庭日，逾240間店、超過4千人同仁與眷屬熱情參與，爭相與吉祥物拍照。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）於11月22日舉辦「攜手同心 歡樂無限」家庭日活動，身為新竹、苗栗三縣市加盟房仲店數加總最多的連鎖集團（註），共計逾240間店、超過4千位同仁及眷屬前往台中麗寶樂園－探索世界開心遊玩，有抽獎活動、多樣闖關活動及舞台演出，同時發揮愛心，特別邀請喜憨兒社會福利基金會小朋友到現場同樂，傳遞愛與陪伴的力量，讓幸福與公益同行。

為了營造家庭日的歡樂氛圍，永慶加盟四品牌竹苗區經管會特別在入園時準備限量200個造型氣球，並派出永慶加盟四品牌吉祥物熱情迎接同仁與眷屬進場，掀起現場第一波歡呼。今年活動設計多元有趣，除了在碰碰車、音速迴旋及舞台廣場設置闖關挑戰外，還規劃了可隨園區移動的「移動式關卡」，讓四品牌夥伴與家人隨時隨地挑戰、互動，每完成一項關卡挑戰、即可獲得1點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了遊戲關卡外，「打卡拍拍」關卡也是家庭日的獨特亮點！同仁只要在園區指定地點、或與永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產各自的吉祥物合照，就可以獲得1點，累積到不同關卡的5點，就是闖關成功，即可獲得限量超商200元禮券。另外還有人氣手機iPhone 17的摸彩活動，被抽到的同仁，無不興奮尖叫、奔跑上台領獎。

▲永義房屋同仁幸運抽中一支iPhone 17，由台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱（圖右）頒發獎品。

延續8月捐血活動的愛心，邀請喜憨兒社會福利基金會的小朋友與家屬一同參加，讓他們體驗遊樂設施、放鬆身心、享受歡樂時光。永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶表示：「前兩年我們都在六福村舉辦，今年特別選在麗寶樂園，不僅有豐富的遊樂設施，還有麗寶Outlet Mall 與多樣化美食餐廳，讓大家吃得開心、玩得盡興，也希望把這份歡樂與溫暖分享給喜憨兒基金會的孩子們，一起感受幸福的氛圍。」

▲喜憨兒社會福利基金會的小朋友，也受邀參加永慶加盟四品牌竹苗區經管會的家庭日，一起開心遊玩麗寶樂園。

帶著孩子一起參加家庭日活動的有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜，全家人都玩得開心。他表示，家庭日最棒的地方，就是能讓同仁放下忙碌，全心陪伴家人，享受難得的親子時光。有不少同仁帶著孩子一起闖關、玩設施，現場笑聲洋溢、活力滿滿。看到大家臉上開心笑容，就是我們辛苦籌辦活動的的最大動力！未來會持續舉辦充滿活力歡樂的活動，讓大家幸福的笑容持續綻放。

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會家庭日，有抽獎活動、多樣闖關活動及舞台演出，讓同仁放下忙碌，全心陪伴家人。

台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱分享，今年的籌辦團隊投注了滿滿心思，不僅為同仁爭取到飯店住宿優惠，只要在活動前一天或當天入住即可享受折扣，讓大家可以玩得更從容盡興。此外，摩天輪上還藏有特別彩蛋──永慶加盟四品牌的宣傳跑馬燈，若有選擇自費夜間遊園的同仁，能在夜晚非常清楚欣賞到象徵團結的品牌光芒，為家庭日留下難忘又美好的回憶。

（註）房仲店數以全台15大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）

