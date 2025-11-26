　
    • 　

政治

賴清德應說明「2027威脅論」依據　民眾黨：國安非政治動員工具

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，除了要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費外，也提出5個建構民主防禦機制的具體行動。對此，民眾黨團表示，支持國防預算合理提升，但賴清德有義務向全民說明政府「2027威脅論」的判斷。此外，賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？賴今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，甚至加劇社會不信任感與動盪。

民眾黨團說，賴總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定，此為因應高科技趨勢，我國國軍所應努力之方向與目標。唯有提升設備，整合、管理、運用，應有整體防禦作戰思維，才能打造一支能作戰的現代化部隊，具體提升國軍戰力與實力。

民眾黨團強調，民眾黨支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力；然過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足國人期待與特別預算編列目的。行政院將特別預算送至立法院後，民眾黨立院黨團會將國軍相關建置與整體需求及國軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

民眾黨團提到，賴清德總統宣稱，北京當局「以2027年武統台灣為目標」，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。

民眾黨團表示，身為國家元首，賴清德有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府「2027威脅論」的判斷，而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮。國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，才能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

此外，民眾黨團質疑，賴清德的「行動方案」中，特別提及要杜絕來自中國大陸的灰色侵擾與認知作戰，還要提升「法制作業」，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，「賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？」

民眾黨團直言，總統今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

民眾黨團質疑，賴清德在聯訪時特別將《財劃法》與該筆國防特別預算包裹處理，表示「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，等於承認該筆國防預算實質上會對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，也證明院版遲了1年才送出《財劃法》版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。

而針對賴清德選擇投書美國華盛頓郵報，感謝川普總統、承諾國防預算增至GDP 5%，後才召開記者會強調1.25兆特別預算「籌備多時」，民眾黨團直言，此舉無疑打臉10月底行政院長卓榮泰在國會宣稱兆元的國防特別預算「還沒看到」的說法。行政體系說法相互矛盾，究竟是總統與院長資訊不流通，還是政府刻意迴避國會監督、選擇繞過國人社會，終於露出馬腳？

民眾黨團強調，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。關稅政策談判7個月來一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路，若賴清德的「守護民主台灣行動方案」是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致台灣人民反彈。

11/24 全台詐欺最新數據

民眾黨

