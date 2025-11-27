天氣乾燥又吹風！宏福苑居民曝起火點：一棟一棟就這樣燒起來了

▲香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓。居民黃小姐透露，「火災起源於正在進行外部維修的住宅樓」，緊接著火星迅速引燃樓層垃圾房，之後火勢便急速蔓延。

根據《齊魯晚報》報導，據居民黃小姐描述，火災起源於正在進行外部維修的住宅樓，火星迅速的引燃了樓層垃圾房，由於大樓外部搭建竹棚、防護網，所以火勢在乾燥的天氣、強風之下極速蔓延，「然後就影響隔壁這樣一棟一棟就這樣燒起來了」。

截至今（27）日上午，香港行政長官李家超表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院，其中7人情況危殆，另有279人下落不明。警方凌晨分別在大埔、牛頭角及新蒲崗，拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問，3人涉嫌「誤殺」被捕。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。