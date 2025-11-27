　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

香港大樓惡火「為何迅速燃燒？」　專家嘆省錢釀禍：防護網少這一物

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港宏福苑26日發生大火 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

香港新界大埔區宏福苑昨（26）日爆發嚴重大火，8棟住宅大樓中有7棟全面燃燒，造成至少44人死亡、279人失蹤，引發各界關注。專家指出，大樓外牆維修期間使用的防護網材質疑似未具阻燃功能，加上棚架同時全棟搭設與強風吹襲，使火勢沿著外牆迅速上竄並擴散，成為釀成重大傷亡的關鍵原因。

宏福苑屋齡42年，共有8棟住宅大樓、1984戶。火警發生前正進行外牆維修工程，外牆全面搭建棚架。26日約下午3時，有民眾目擊其中一棟大樓外圍棚架起火，火焰沿防護網一路往上蔓延，火勢在強風助勢下迅速失控，波及其他大樓，短時間內形成7棟大樓同時燃燒的罕見場面。

香港民眾「kidneychan123」在Threads分析火勢延燒速度異常的原因，指出一般大樓施工不會一次「8棟全搭棚」，為避免風險通常會隔棟施工。然而，此次宏福苑卻全面同時搭棚，使火勢得以在棚架與防護網之間快速串聯。此外，居民在事發前多次投訴工程使用的防護網材質不合格，質疑並未符合阻燃標準。

Threads에서 보기

有網友貼出合格防護網示範，只見點火後火苗僅小幅延燒，隨即在數秒內自行熄滅，與現場火勢明顯不同。

《香港01》報導引述香港執業安全師學會會長李光昇說法指出，起火原因可能和工地堆放雜物、施工產生的火花有關。由於不少住戶當時開窗，火勢沿棚架防護網往上竄燒後，火舌直接入侵室內，迅速引燃家具、衣物等易燃物，導致火情擴大。他強調，外牆防護網材質在此案扮演關鍵角色。

李光昇表示，具有阻燃功能的防護網即使被點燃，也會在數秒內自行熄滅，然而從網路流傳的現場影片和照片研判，宏福苑使用的似乎是一般材質的防護網，難以抑制火勢向上延燒。他指出，阻燃防護網價格比普通防護網高出約一倍，不少工地為節省成本不願使用，甚至有人以漁網取代，安全性遠遠不足。

