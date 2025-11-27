　
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑44死惡火！　「工人鷹架旁抽菸」影片瘋傳

記者張靖榕／綜合報導

香港大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢延燒多棟大樓，災情持續擴大。目前至少44死279人失蹤，其中一名消防員殉職。多段現場影片顯示，火勢疑似自大樓外牆維修用的棚架與防護網迅速竄升，外界普遍關注是否因違規使用不具阻燃效果的棚網而釀成重大災難。另有住戶在火災前拍攝的影片，當時有工人直接在鷹架旁抽菸，住戶早就擔心會因此釀成意外，事發後該影片在網路上瘋傳，引發熱議。

火災前拍攝的影片顯示，工人直接蹲在鷹架旁吸菸，無視消防安全規定，引發住戶安全疑慮；拍攝的女子質問，「你又在這裡抽菸啊？」工人當場受驚回頭。原PO表示，宏福苑外牆維修期間，已有多名工人被拍到在棚架上抽菸，相關行為如今因火災而格外備受關注。

綜合港媒報導，有工人疑似在施工期間亂丟菸蒂，引燃棚架下層的保護布，火焰在短短10分鐘內沿著外牆迅速往上竄升，形成巨大火柱，隨後全面攻入室內並波及整個屋苑。宏福苑已有42年歷史，近期正進行大規模外牆維修，8棟大樓外牆均搭滿棚架，導致火勢在強風助長下迅速擴散。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔宏福苑大火。（圖／路透）

針對棚網是否符合標準，曾揭發沙中綫鋼筋弊案的「中科監察」主席潘焯鴻痛批，香港法例明訂，只要棚架搭建於住宅大樓，就必須使用「阻燃棚網」，但實務上屢屢有人違規。他表示，自己過去曾多次向消防處、勞工處與房屋局投訴不合規棚網，卻始終未見部門正視，形容官員「闊佬懶理」甚至形同包庇承建商。

潘焯鴻指出，棚網具「陽燃、陰燃、滴燃」特性，表面看似無明火時，陰燃仍可能持續蔓延；燃燒後滴落的熔膠也會帶火飛散，更在強風吹拂下加速擴散，增加危險性。他呼籲政府盡速採樣檢驗涉事棚網，若證實違規，應嚴追承建商與相關單位責任，避免類似悲劇再發生。

宏福苑五級火警目前仍在調查中，港府指出將待火勢完全受控後，全面清查受損情況與起火原因。警方凌晨表示，已有3名男子因涉嫌「誤殺」被捕，後續將交代更多細節。

 
11/24 全台詐欺最新數據

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男涉誤殺被捕

香港大埔宏福苑大火造成44死279人失蹤，住戶早前曾擔心維修期間存火警隱患，不料憂心竟成現實。

