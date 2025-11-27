宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

記者葉國吏／綜合報導

香港大埔宏福苑大火，造成44死279失蹤。有民眾拍下大火爆發前影片，疑似因堆積垃圾與外牆維護工人未熄滅的香菸，引燃「無防焰機能」的防塵網，使火勢一發不可收拾。

▲▼宏福苑疑似最先起火點影片瘋傳。（圖／翻攝Thraeds）

Threads有網友拍到，在大火爆發前，一棟大樓低樓層處先出現火苗，疑似因工人未熄滅的香菸，引燃「無防焰機能」的防塵網，火勢向上竄燒，加上大量鷹架助長火勢，火勢瞬間不可收拾。

▲宏福苑44死惡火時間軸。（AI製圖／Nano Banana Pro）

回顧44死宏福苑惡火，26日下午3時1分許，37歲何姓消防員進入救援、下午3時30分許失聯，下午4時10分許被發臉部嚴重燒傷，送醫搶救後宣告不治。另外有一名消防員熱衰竭送醫救治。

晚間8時15分，32層樓高的宏昌閣外圍鷹架起火並蔓延至其他大樓，現場環境惡劣，共派出760名消防員救援。現場已有9人死亡、4人送醫後不治，另有6人嚴重燒傷，其中包含一名消防員殉職，一名消防員熱衰竭。

晚間8時28分，因風勢造成社區8棟建築中有7棟持續起火。

晚間8時31分，消防人員提醒受困市民緊閉門窗，以濕毛巾及膠帶封住門縫，同時通報所在樓層與人數，以便救援。

晚間8時35分，消防派出7輛雲梯車對7棟起火大樓噴水降溫；唯一未受波及的大樓有消防員進駐，在天台架設消防水線防護。

晚間10時許，宏福苑五級火造成13死、13傷；大陸深圳也派出動多輛消防車跨境馳援。

晚間11時許，宏福苑五級火造成13死30傷，火勢持續延燒。

27日凌晨1時許，宏福苑五級火已造成44死279人失蹤。

27日清晨5時許，香港行政長官李家超表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院，其中7人情況危殆，另有279人下落不明。警方並於凌晨拘捕3名男子，涉嫌「誤殺」。

27日清晨6時許，44死279失蹤。