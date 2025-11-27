快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火（最高級別）災情。截至今（27）日上午，香港行政長官李家超表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院，其中7人情況危殆，另有279人下落不明。警方凌晨分別在大埔、牛頭角及新蒲崗，拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問，3人涉嫌「誤殺」被捕。

香港執法部門今晨3時許表示，已有3名男子涉嫌「誤殺」被捕，身份分別為建築工程公司董事與工程顧問。

宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。

消防處指出，目前火勢仍未完全撲滅，須待火勢受控後，才能評估實際有多少住宅單位遭焚毀。此次事故被列為5級火，為香港火警中最嚴重等級，象徵現場救援極具難度，消防員需投入大量人力與設備進行滅火與搜索。

截至目前的傷亡統計中，包含1名消防員殉職，另有7名傷者命危、近30人受傷。最令人憂心的是，高達279名住戶仍失聯，當局正進行廣泛搜索與住戶清冊比對，盼能盡快釐清狀況。

宏福苑火勢猛烈、蔓延速度驚人，被形容為香港近年最重大住宅火災之一。當地居民與鄰近社區一度全城動員協助撤離，港府也已啟動跨部門支援措施，協助安置受災民眾。