政治

新豐掩埋場已發生「86次火警」　王婉諭轟竹縣府：死不處理垃圾問題

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭痛批新竹縣府不作為，新豐掩埋場起火都說是「垃圾自燃」。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹縣的新豐掩埋場今（19日）凌晨傳出火警，對此，時代力量黨主席王婉諭透露，這已是近5年，第86次火警，而且每次縣府都說是「垃圾自燃」，她不忍開轟，實際上，就是縣府死不處理垃圾問題所致。

王婉諭表示，今日凌晨，新竹縣的「新豐掩埋場」又出現火警，根據新竹縣消防局的說法，是因為「垃圾自燃」導致，但其實，這已經是新豐掩埋場近五年內，第「86」次火警了，光是去年就有21次，而且幾乎每一次，新竹縣政府都說這是「垃圾自燃」。

▲▼快訊／新竹縣新豐掩埋場起火！「塑膠味」煙霧擴散2區域。（圖／翻攝新竹縣政府臉書）

▲新竹縣新豐掩埋場又起火。（圖／翻攝新竹縣政府臉書）

王婉諭不禁質疑，一年內火災20次，縣府還說得如此理所當然，這種說法，有誰會相信嗎？台灣真的是一個無奇不有的地方，什麼怪事都會發生。

王婉諭直指，實際上，新竹縣政府就是刻意放任這種「自燃現象」一再發生、死不處理，讓無法處理的掩埋場，乾脆變成天然的焚化爐，但問題的根本，就是縣府自己無力處理垃圾問題。

▲新豐掩埋場又燒　「吹南風」鳳鼻隧道白茫茫！消防局搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新豐掩埋場今凌晨又燒起來了，時力指出，這是已5年內的「第86次」了。（資料照／ETtoday翻攝，下同）

關於新豐掩埋場的處理量能，王婉諭說明，該掩埋場是全台灣最大的垃圾山，面積有9.6公頃，堆積出超過20萬噸的垃圾，換言之，就是在13個足球場的土地上，硬生生堆起一座20層樓高的垃圾山。

王婉諭痛批，再加上這種時不時起火燃燒的「自燃」現象，周遭的居民，只能不斷忍受廢氣、污染的無限循環，雖然周遭的竹北焚化爐即將啟用了，但是焚化爐一天只能處理500噸的垃圾，終究緩不濟急。

最後，王婉諭呼籲，如果新竹縣政府不認真思考源頭管理，垃圾減量的問題，這座巨大的垃圾山，絕對會繼續發生「自燃現象」。

▲新豐掩埋場又燒！半月多前才燒完　消防局開挖滅火中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼漏夜搶救　新豐掩埋場連燒14小時還在燒 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼漏夜搶救　新豐掩埋場連燒14小時還在燒 。（圖／記者陳凱力翻攝）

09/21 全台詐欺最新數據

4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

王婉諭時代力量新豐掩埋場新竹縣新竹縣政府

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

