2025新竹縣政府教育局「幸福專賣店」系列壓軸　近百名單身男女「fun膽」相遇

▲2025年單身成家「幸福專賣店」系列活動，邀集近百名單身青年男女，尋找屬於自己的幸福配方。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局辦理的2025年單身成家「幸福專賣店」系列活動，於11月9日攜手六福村主題遊樂園，舉辦年度最終壓軸場「童心配方，甜蜜Halloween」！本次活動結合六福村萬聖節限定主題「墓碑鎮」，邀集近百名單身青年男女，共同在驚悚與浪漫並存的氣氛中尋找屬於自己的幸福配方，現場笑聲與尖叫聲交織，彷彿回到童心無敵的歡樂時刻。

六福村的「墓碑鎮」原是萬聖節限定的驚悚主題區，這回化身成為單身青年「放膽相遇」的舞台，新竹縣政府教育局副局長林益州變成「幸福使者」與青年同樂，親自參與「萬聖默契大考驗」遊戲，現場氣氛嗨到最高點。林副局長笑著表示：「今天不是考恐怖指數，而是考戀愛勇氣！」並親自頒獎鼓勵青年：「希望大家今天不只是玩得開心，也能帶走一點甜蜜，也許就在墓碑鎮裡遇見真愛。」並進一步指出，新竹縣長期推動「願婚、敢生、樂養」施政理念，透過創意聯誼活動打造友善交友平台，鼓勵青年主動走出舒適圈、勇敢追愛。他笑說：「成家的路沒有捷徑，但有時候，一場萬聖節就能讓兩個人擦出火花。」

活動當日同時運用六福村主題遊樂園阿拉丁餐廳場域進行情感教育趣味互動，設計多項「愛情闖關遊戲」，透過分組闖關讓參與者從萬聖節恐怖氛圍中逐步破冰、從合作任務中培養默契，同時學習健康的溝通與互動技巧，也重新喚醒童年的純真與玩心。在「闖關遊戲」過程中不僅贏得積分，更贏得初步的心動，在歡笑中打開心房，為愛情留下最自然的空間。

除此之外，現場還進行「萬聖裝扮競賽」，從吸血鬼情侶、南瓜怪搭檔，到「路易Ｊ洋樓」創意組合，參與者們以巧思展現個人魅力與團隊精神，讓萬聖裝扮大對決創意與愛意同場爆發。參加者王小姐笑說：「本來擔心很尷尬，但在萬聖節創意裝扮競賽下反而更放鬆，意外交到許多新朋友！」活動結束後，現場參加者紛紛留言：「第一次在鬼屋裡心動！」、「墓碑鎮裡的戀愛試煉恐怖與甜蜜只有一線之隔！」更有青年笑說：「明年我要帶另一半再回來見證這裡的魔力！」

▲▼活動攜手六福村主題遊樂園，舉辦年度最終壓軸場「童心配方，甜蜜Halloween」！

2025單身成家「幸福專賣店」系列活動自年初開跑，共推出八場主題式活動，以「浪漫、勇氣、驚喜、幽默、好運、默契、信任、童心」八大幸福配方為主軸，象徵愛情與成家的不同階段。每場活動都精心設計，從浪漫「舞」后時光、戶外冒險挑戰，到這場結合萬聖節的壓軸聯誼，皆廣受單身青年歡迎，本年度累積超過400位青年參與，成功配對率超過6成，成為竹縣最具特色的青年活動品牌。

新竹縣教育局局長楊郡慈表示，「童心配方」作為年度最終章，象徵回到最純真的自己、勇敢迎接幸福的開始。這場近百名參與的大型活動，為今年系列畫下最熱鬧、最甜蜜的句點，也預告單身成家活動將於明年將再以不同主題與大家見面，持續為青年打造美好相遇平台，一起搭上「成家幸福列車」，開啟專屬的幸福旅程！歡迎有興趣的單身青年朋友，持續關注「新竹縣政府教育局青年事務科」官方粉絲專頁，或電洽(03)5518101 分機 2895。