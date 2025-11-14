　
社會 社會焦點 保障人權

基隆工地害鄰宅出現「大天坑」　市府急令停工、上百戶待安全鑑定

▲該工地先前就曾導致周邊6戶房屋裂縫，復工後又發生地基掏空狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民宅因隔壁工地施工，地面坍陷成一個約20平方公尺的大洞。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市中山區中山一路今（14日）上午發生一起疑似因建築工地施工導致的鄰損事件，附近民宅地面出現約20平方公尺的大洞。基隆市政府接獲通報後，立即要求建商全面停工，並啟動周邊百餘戶鄰房的安全檢測，建商則表示會「負責到底」。

據了解，事發工地位於基隆火車站北站對面，目前進行地下室開挖，深度約5公尺。建案規劃為地上15層、地下3層集合住宅，預售每坪單價約51萬元。里長黃國偉指出，出現坑洞的房屋平時作為辦公家具倉庫使用，屋主林先生上午11時許抵達倉庫時，一開門便發現深處地面坍陷成一個約20平方公尺的大洞，部分家具掉入坑內，隨即向他通報並聯繫市府都發處，議員宋瑋莉、施偉政也到場會勘，中山區長陳錫洺則立即要求建商停工。

▲該工地先前就曾導致周邊6戶房屋裂縫，復工後又發生地基掏空狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼該工地先前就曾導致周邊6戶房屋裂縫，復工後又發生地基掏空狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲該工地先前就曾導致周邊6戶房屋裂縫，復工後又發生地基掏空狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

宋瑋莉表示，該建案半年前也曾發生鄰損，當時造成周邊6戶房屋裂縫，經停工鑑定後才恢復施工，沒想到如今又發生地基掏空狀況。施偉政則指出，居民對工地安全早有疑慮，要求市府重新檢視前次鄰損報告並加強監督，杜絕再度發生。

現場結構技師探查發現，坍陷情況顯示確實已發生地基掏空，後續將釐清影響範圍，並針對周邊鄰房進行全面鑑定，包括地籍測量與傾斜量監測，如超出標準，將須持續停工並啟動地質改良。他也說，後續會以透地雷達搭配測量，評估工地周邊潛在危害，建商則在現場重申，會對鄰損負責到底。

都發處長謝孝昆表示，由於該工地先前已有鄰損紀錄，市府已要求建商先行回填開挖區域以穩定地質，後續將由結構技師利用透地雷達進行檢測，並對鄰房進行完整量測與鑑定。至於是否准予復工，市府會審慎把關。

11/12 全台詐欺最新數據

基隆2區、瑞芳配合工程　18日起停水23小時

基隆2區、瑞芳配合工程　18日起停水23小時

基隆中正及信義區、新北瑞芳區將於18日上午9時起至19日上午8時停水24小時，自來水公司說明，此次停水為配合貢雙所年度高、低壓設備檢測，以及900毫米超音波水量計汰換工程所需，影響範圍涵蓋基隆市中正區、中濱里、八斗里、碧砂里等共27個里，另外新北市瑞芳區深澳里、龍山里也在停水名單內，提醒民眾提前儲水備用。

蘇花中仁隧道北上施工11 ／20封閉　改行台9丁

蘇花中仁隧道北上施工11 ／20封閉　改行台9丁

醫院外牆整修「醫事人員排班站崗」　北市聯醫回應

醫院外牆整修「醫事人員排班站崗」　北市聯醫回應

即／基隆男和平島釣魚突昏倒　無呼吸心跳送醫不治

即／基隆男和平島釣魚突昏倒　無呼吸心跳送醫不治

基隆釣魚突昏倒　男無呼吸心跳送醫搶救

基隆釣魚突昏倒　男無呼吸心跳送醫搶救

