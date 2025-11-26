　
地方 地方焦點

桃園軌道願景館榮獲國家建築金獎　張善政：讓桃園軌道願景持續發光

▲桃園軌道願景館榮獲國家建築金獎

▲桃園軌道願景館榮獲國家建築金獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政26日於市政會議，接受捷運工程局呈獻榮獲「台灣永續關懷協會第26屆國家建築金獎—公共建設優質獎」中，感謝捷工局同仁的努力與用心，勉勵團隊持續精進桃園軌道願景館展示與教育內容，讓市民透過願景館感受軌道建設的魅力，讓桃園軌道願景持續發光發熱。

捷工局指出，桃園軌道願景館前身為「桃園車站舊倉庫」，市府於105年公告登錄為本市歷史建築後完成活化再利用，於107年9月25日正式開幕營運，並曾榮獲「2019國家卓越建設獎—最佳環境文化類金質獎」及「2022建築園冶獎—桃園市公共建築景觀獎」。

▲桃園軌道願景館榮獲國家建築金獎

▲桃園軌道願景館。（圖／市府提供）

館內以桃園軌道發展為主軸，規劃軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、軌道玩城市、軌道交通圖書室及戶外廣場等6大主題區，透過展板、互動體驗與語音導覽，呈現桃園軌道建設從過去、現在到未來的完整脈絡，同時兼具導覽、教育及觀光功能。

捷工局表示，市府也透過多元推廣活動深化民眾與軌道文化的連結，包含自108年起舉辦的「小小軌道推廣員認證」，每場次皆獲家庭與學校熱烈迴響。館方亦配合年節規劃春節、兒童節、館慶與聖誕節等主題行銷活動，以寓教於樂方式吸引更多親子走入願景館認識軌道文化。

捷工局補充，願景館除深受親子族群喜愛外，也積極與產官學界交流，邀請營建學會、工程法學會、大地工程技師公會、地工技術基金會、中原大學等團體參訪研討，分享捷運綠線工程執行成果，促進軌道技術專業對話與合作。未來市府將持續強化館內展示內容，並結合軌道建設成果，打造更完整的教育推廣平台，讓願景館成為市民了解城市發展脈動的重要場域。

11/24 全台詐欺最新數據

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

