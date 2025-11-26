又一排隊名店收攤！台北東區「吾二酸菜魚」熄燈　招租布條掛上門

▲台北東區的酸菜魚名店「吾二酸菜魚」曾掀起排隊熱潮。（翻攝吾二酸菜魚臉書）

圖文／鏡週刊

台北東區再少一家酸菜魚名店。曾在2023年開幕後吸引排隊人潮、累積超過3100則Google評論的「吾二酸菜魚」，近日被發現門口已掛上出租布條，地標也被改成「7-11」。粉絲團同步更名為「吾二小鍋」，轉型為個人鍋物。

「吾二酸菜魚」位於捷運忠孝敦化站附近，主打老譚酸菜魚、冬蔭魚等招牌料理，另提供麻辣鴨血、小菜與炸物，開幕後不僅造成排隊熱潮、最長等位甚至需2小時，許多名人也是座上客。後期品牌也推出「吾二六味魚」，提供青花椒、香辣等不同風味，曾是台北東區酸菜魚風潮的指標性存在。

近期民眾發現，店面鐵門深鎖且高掛招租告示，Google Ｍaps上原本擁有高達4.7分的評分也悄悄消失，被替換為便利商店。粉絲專頁更轉為個人鍋物路線，推出多種口味與冷凍鍋物包，明顯與過去大型多人共食的酸菜魚餐點方向不同。

酸菜魚風潮自近年從中國引進台灣後迅速走紅，在2024年最高峰，全台大型品牌約有20多家，從連鎖餐飲到新創品牌都搶進市場。但隨著消費者口味變化、熱度逐漸退去，不少品牌開始面臨營運壓力。今年起已有多間酸菜魚店結束營業或調整型態，包括大型餐飲集團旗下的相關品牌。



