阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

▲阿里巴巴。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團CEO吳泳銘25日在財報分析師電話會議上表示，不管是阿里，還是美國的大型雲服務提供商，不只新款的GPU「跑滿」，連上一代的舊款GPU也都處於「跑滿」的狀態，「3年之內，我們看到所謂的『AI泡沫』應該是不太存在的。」

阿里巴巴25日公布新一季財報，營收同比增長5%至2477.95億元，優於市場預期，剔除高鑫零售和銀泰已出售業務影響，收入同比增長15%。

財報會議上，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，此前3800億元（人民幣）的資本開支是一項3年期規劃，但就目前情況來看，伺服器上架速度遠跟不上客戶訂單的增長節奏，若仍無法充分滿足市場需求，不排除進一步增加投資的可能，「3800億元的規劃可能偏保守。」

不過，徐宏也坦言，由於AI產業整體仍處於發展早期階段，關於資本開支所帶來的增量營收比例如何，目前難以給出精準答案。

對於供應鏈持續波動的情況下，阿里巴巴的資源分配規劃，吳泳銘指出，阿里的資源分配有內部優先級考量，一是保障基座模型訓練的核心優先級；二是百鍊平台的推理服務；三是兼顧內部AI化推理服務與外部客戶需求，「但在外部客戶的考量上，也會有優先級衡量，比如，客戶存儲、大數據、CPU這些他都用，那這些客戶優先級會高一點，如果只是純粹租用GPU去滿足簡單推理需求的客戶，優先級相對較低一些。」

吳泳銘認為，未來三年內，AI需求的增長是非常確定的事情，從供給側來看，當前全球AI服務器產業鏈各環節都在缺貨，缺貨是因AI需求直接帶動，而供應鏈廠商的擴產週期至少需要兩三年，AI資源將持續處於供不應求的狀態。