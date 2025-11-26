　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／賴清德8年投1.25兆國防預算　「向侵略妥協只會換得戰禍」

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

政治中心／台北報導

總統賴清德26日親自主持記者會，正式宣布此軍購案，國防部已經完成強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計未來8年2026年到2033年，投入1.25兆經費，投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統，引進高科技與人工智慧，提升國防自主壯大國防產業。他在談話中強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」，而歷史也證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。

賴清德致詞全文：

今天稍早，我召集了國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報。

北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，我們研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略，以下由我來向國人報告：

一如國際所關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣；

武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象；

在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標；

這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。

因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

第一項行動方案是：《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》

我要重申，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

因此，我們堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。我們更高度警惕，中國在加快「武統台灣」軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

為了捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，我們的具體行動是：

第一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』vs.『中國台灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

第二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎。行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化我們的國家認同，團結內部一致對外。

第三，今年三月發布實施的因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動國安十法立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

第四，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括：建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

第五，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

接下來，我要向國人說明第二個行動方案：推動《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》

和平必須靠實力，「投資國防就是投資安全、投資和平」。面對中國對區域、對我國不斷升高的軍事威脅及霸權野心，日本、南韓、菲律賓，甚至是澳洲等印太區域民主國家，正逐漸形成「島鏈防衛、責任分擔」的共識，進行更多的國防投資，強化對中國威脅的因應。

台灣作為防衛第一島鏈最重要、也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙。我們必須展現決心，承擔更大的自我防衛責任，以「自主防衛」及「聯合嚇阻」，加速強化國防戰力，應對威脅；我們將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成以下三個階段性目標：

第一個目標是，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；
第二個目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；
最終的目標是：建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

我們的具體行動是：

第一，因應全球國防發展趨勢，有序增加國防支出；按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心。

第二，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

第三，行政院將會完備條例審查並函送立法院，並請財政部、主計總處妥適規劃財源，做好財務管理，避免排擠其他預算。

第四，考量新科技的成功導入及快速迭代特性，國防部將全面優化、健全裝備採購的相關機制，加速各項裝備獲得及建軍期程，落實防弊、避免延宕。

第五，引進先進裝備、配合不對稱戰力及防衛韌性持續建構的同時，國防部將全力就兵力結構優化、新式訓練、戰術、後勤支援等革新配套，全面而即時到位。

增加國防支出，不僅是提升戰力及國家安全，更是壯大國防產業發展，增加國民所得的重要途徑。這次的特別預算除了對外採購，更有相當部分是投資國內工程、商購及委製項目，將可以創造可觀的產值及工作機會。

以台灣在高科技及製造上的雄厚實力，包括半導體、ICT、AI三位一體的產業生態系，以及精密機械及相關基礎產業，將可以在全球先進國防及軍工產業上扮演重要角色，更可以帶動國內產業及經濟的轉型升級，也讓更多的工程師、科技人才共同參與國防安全的強化，達成國強民富的目標。

第六，政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並在此基礎上，研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫。

第七，為了助益與友盟國家合作，打造非紅供應鏈，我們將強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。

第八，國安會將會同國防部及相關部會，以「投資國防，及投資和平，投資台灣經濟未來」的理念，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

各位國人同胞，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！

作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但我們深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。

現在，國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衞機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石。

為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！

謝謝大家

天佑台灣！台灣加油！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北女開賓士訪友！　「路況不熟」開進海中死亡
台男轉機「遭武裝人員帶走」失聯3天！　家屬急求助
賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備
完勝士林逢甲！　全台唯一「5星金賞夜市」曝光
甲板賞美景「驚見行李漂海上」　渡輪乘客傻眼：家當全丟了
國二女脊椎開刀「被逼讓座」　媽怒：要穿泳衣出門？
台中22歲女跟男友吵架　把剛生男嬰從11樓丟下慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

川普亞洲行前說「台灣就是台灣」　賴清德：短短兩句話道盡一切

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：我們是投資在和平　沒有實力做後盾的和解容易淪為投降

拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

川普亞洲行前說「台灣就是台灣」　賴清德：短短兩句話道盡一切

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：我們是投資在和平　沒有實力做後盾的和解容易淪為投降

拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

好市多黑五「第3波優惠」曝光！日用品瘋搶、A4和牛省600元

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

台灣尚勇！一卡通推「TEAM TAIWAN 3D棒球」　熱血球迷必收

快訊／台股收盤大漲497.37點　台積電漲25元至1440

台南市家庭教育表揚登場！　4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

海巡科技輔勤奏效！外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

台北女開賓士去金山訪友！「路況不熟」開進海中　送醫宣告不治

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

台旅客失聯3天！阿布達比轉機「遭武裝人員帶走」　家屬PO文求助

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

政治熱門新聞

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

林亮君力挺日本水產紅了！一張照讓日網驚呼可愛

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

網傳謝長廷賄賂高市早苗　查核中心：假訊息

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

全文／賴清德8年投1.25兆國防預算　「向侵略妥協只會換得戰禍」

LIVE／賴清德親自說明　推出史無前例1.25兆國防特別預算

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

陳佩琪回應兩個太陽說　「沒他黨早就垮了」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面