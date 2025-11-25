　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

▲▼許甫專訪陳佩琪 。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨副秘書長許甫專訪柯文哲妻子陳佩琪 。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾之聲《言之有午》今（25日）邀請民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師，分享柯交保後這段日子以來的生活。她在節目中首度公開柯文哲於北所期間撰寫的十餘本筆記部分內容，甚至幾度哽咽落淚，除感謝一路相挺的支持者及黨內夥伴外，更代表柯家人向黨主席黃國昌致謝。節目主持人許甫也預告，在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

陳佩琪透露，出門前，柯文哲特別叮囑要她務必代為向「小草」們與支持者問候，「他說，這整整一年來，支撐他撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺」。日前有網友以廚房照片攻擊「家務能力不佳」，陳佩琪說，已經一年沒有和柯同桌吃飯了，「廚房再亂，我也不想先整理。我只想把握時間先陪他吃飯，之後再慢慢收拾」。

談到柯文哲出所後的適應狀況，許甫以「男生當兵退伍後常需要一段時間恢復」為例，詢問柯文哲是否也出現類似情形。陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。

陳佩琪說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間」。陳佩琪以醫學角度解釋，人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要3到6個月；她相信，隨著時間推移，加上年底的言詞辯論會是一個重要轉折點，「12 月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會」。許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

而節目中，陳佩琪也展示柯文哲在在羈押期間所做的筆記，總共有大約十本，每一本都密密麻麻寫滿字。陳佩琪說，大家都知道柯寫字很醜，但這些字每一筆都是他自己寫下來的；紙上劃掉的地方，更是他學習過程的痕跡，「劃掉代表他已經查過，也真正理解了」。

陳佩琪說，柯文哲出所後也看了萊爾校長的影片，作為趣味調劑，也看了賴清德總統的「團結十講」內容。她透露，起初柯文哲以為真有十講，還問「有沒有後面的？」，確認只有四講後，他便開始和她討論演講中的細節，還突然問「台灣有長毛象嗎？」

至於外界喧騰一時的「打掉雜質」，陳佩琪認為，那可能是賴總統形容「非我族類」時使用的語句，但柯文哲卻以金屬原理思考，「他跟我說，金屬太純會很脆弱，要加一點雜質才會堅固；黃金也一樣，純金太軟，一定要混入其他元素才能做成飾品」。她透露，柯文哲認為，「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音」。

談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，陳佩琪多次提到黃國昌，語氣充滿感謝。她說，除了小草一路支持之外，黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲的生日，民眾黨始終沒有缺席。其中讓她最難忘的，是今年830的走讀活動。

陳佩琪回憶，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息。但她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人」。

陳佩琪提到，柯家對黃國昌的感謝遠比外界想像深，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀，「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝」。她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻，「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔」。

▲▼許甫專訪陳佩琪 。（圖／民眾黨提供）

▲陳佩琪曝光柯文哲手寫筆記 。（圖／民眾黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：向收容人講話的確也是起點…

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

鏡再爆收錢質詢內幕鍾佳濱要檢調釐清　黃國昌批：水準之低

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：向收容人講話的確也是起點…

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

鏡再爆收錢質詢內幕鍾佳濱要檢調釐清　黃國昌批：水準之低

快訊／流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署宣布增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

「歡迎大谷翔平！」井端弘和興奮迎接 打造最強日本隊拚二連霸

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

新型攻擊現身！假冒Win11更新　PNG圖像暗藏惡意程式碼

【差點變水上三寶】天鵝船動不了朋友發現端倪急喊：你要踩R!!!

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

更多熱門

相關新聞

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

日前接受徵召、即將代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧受訪時表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢。潛在對手台北市現任副市長李四川則回應，「施政並非穿著漂亮」。對此，民進黨性別平等事務部今（25日）譴責，李副市長對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？請李四川副市長收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟。

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：分享土城生活？

柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：分享土城生活？

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

關鍵字：

柯文哲陳佩琪黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面