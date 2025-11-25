柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

▲民眾黨副秘書長許甫專訪柯文哲妻子陳佩琪 。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾之聲《言之有午》今（25日）邀請民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師，分享柯交保後這段日子以來的生活。她在節目中首度公開柯文哲於北所期間撰寫的十餘本筆記部分內容，甚至幾度哽咽落淚，除感謝一路相挺的支持者及黨內夥伴外，更代表柯家人向黨主席黃國昌致謝。節目主持人許甫也預告，在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

陳佩琪透露，出門前，柯文哲特別叮囑要她務必代為向「小草」們與支持者問候，「他說，這整整一年來，支撐他撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺」。日前有網友以廚房照片攻擊「家務能力不佳」，陳佩琪說，已經一年沒有和柯同桌吃飯了，「廚房再亂，我也不想先整理。我只想把握時間先陪他吃飯，之後再慢慢收拾」。

談到柯文哲出所後的適應狀況，許甫以「男生當兵退伍後常需要一段時間恢復」為例，詢問柯文哲是否也出現類似情形。陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。

陳佩琪說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間」。陳佩琪以醫學角度解釋，人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要3到6個月；她相信，隨著時間推移，加上年底的言詞辯論會是一個重要轉折點，「12 月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會」。許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

而節目中，陳佩琪也展示柯文哲在在羈押期間所做的筆記，總共有大約十本，每一本都密密麻麻寫滿字。陳佩琪說，大家都知道柯寫字很醜，但這些字每一筆都是他自己寫下來的；紙上劃掉的地方，更是他學習過程的痕跡，「劃掉代表他已經查過，也真正理解了」。

陳佩琪說，柯文哲出所後也看了萊爾校長的影片，作為趣味調劑，也看了賴清德總統的「團結十講」內容。她透露，起初柯文哲以為真有十講，還問「有沒有後面的？」，確認只有四講後，他便開始和她討論演講中的細節，還突然問「台灣有長毛象嗎？」

至於外界喧騰一時的「打掉雜質」，陳佩琪認為，那可能是賴總統形容「非我族類」時使用的語句，但柯文哲卻以金屬原理思考，「他跟我說，金屬太純會很脆弱，要加一點雜質才會堅固；黃金也一樣，純金太軟，一定要混入其他元素才能做成飾品」。她透露，柯文哲認為，「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音」。

談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，陳佩琪多次提到黃國昌，語氣充滿感謝。她說，除了小草一路支持之外，黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲的生日，民眾黨始終沒有缺席。其中讓她最難忘的，是今年830的走讀活動。

陳佩琪回憶，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息。但她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人」。

陳佩琪提到，柯家對黃國昌的感謝遠比外界想像深，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀，「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝」。她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻，「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔」。

▲陳佩琪曝光柯文哲手寫筆記 。（圖／民眾黨提供）