　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

▲▼許甫專訪陳佩琪 。（圖／民眾黨提供）

▲陳佩琪25日接受民眾之聲《言之有午》節目專訪。（圖／民眾黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲自交保恢復自由身後，外界持續關注他與現任主席黃國昌是否會產生「兩個太陽」的矛盾。對此，柯文哲的妻子陳佩琪25日受訪，除了曝光柯文哲未來復出、跟支持者見面的時間外，也轉述柯文哲私下曾說，若當初沒有選出新的黨主席，這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了。

陳佩琪25日接受民眾之聲《言之有午》節目專訪，談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，除了小草一路支持、黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲生日，民眾黨始終沒有缺席。

陳佩琪也多次提到黃國昌，像是今年830的走讀活動，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息，而她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人」。

陳佩琪還說，柯家對黃國昌的感謝遠比外界想像的還深，她日前回柯文哲在新竹老家時，婆婆還不停叮嚀「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝」，她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是私下默默付出，不計代價地陪著他們度過最黑暗的時刻，「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔」。

針對民眾黨黨主席交接傳言、外界戲稱柯文哲跟黃國昌是「兩顆太陽」等，陳佩琪表示，柯文哲早在去年12月就在筆記中寫下，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選，甚至還說將黨主席交給黃國昌，是柯文哲做過最重要、也最正確的決定，這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮掉了。

至於柯文哲何時會再出來跟支持者見面，陳佩琪說，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。

陳佩琪說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間」、「12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警
獨／十億女星王宥忻組熟女團　團員竟是前科犯
海軍陸戰隊28歲女官兵墜樓！　陳屍宿舍草地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量的時候

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

竟是綠委先問明年是否普發現金　卓榮泰：要依國家需要做全盤規劃

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

深入花蓮的生活提案 重繪後的山海人文之美

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量的時候

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

竟是綠委先問明年是否普發現金　卓榮泰：要依國家需要做全盤規劃

14歲學生課堂突倒地　醫10分鐘緊急完成顱內取栓救回大腦

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

中日關係緊張　鄭伊健12月東京演唱會突取消

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

全國家事類技藝競賽　中壢家商學生駱沛妤奪服裝設計金手獎

「國姓搶成功」邁入第24屆　遶境走過921廢墟象徵重生

嘉義新住民茶會暖心相聚　展現文化融合力

嘉義社區發展成績亮眼　12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

陸男星「表弟在柬埔寨失聯」　媽聽到求救語音心碎：他聲音很虛弱

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：不知操盤手在哪

反擊王鴻薇、牛煦庭　王義川：我就是台灣國立委有什麼問題？

黃國昌喊北市6席全壘打　藍：兄弟登山各自努力

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

更多熱門

相關新聞

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

嘆程委會變傅崐萁、黃國昌大冰箱　鍾佳濱酸：拿餿水菜出來表決

民眾黨立法院黨團今在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）無奈地說，程序委員會變成國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌的「大冰箱」，只要國眾不接受的法案，就直接放進冰箱冷凍起來；只要國眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以「上菜」。

黃國昌喊北市6席全壘打　藍：兄弟登山各自努力

黃國昌喊北市6席全壘打　藍：兄弟登山各自努力

陳智菡稱民眾黨有「太陽」　戴錫欽笑了

陳智菡稱民眾黨有「太陽」　戴錫欽笑了

蔡壁如談藍白合：國民黨該讓就讓　沒釋出善意大家都不要談了

蔡壁如談藍白合：國民黨該讓就讓　沒釋出善意大家都不要談了

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

關鍵字：

柯文哲黃國昌民眾黨陳佩琪政治動態

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面