陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

▲陳佩琪25日接受民眾之聲《言之有午》節目專訪。（圖／民眾黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲自交保恢復自由身後，外界持續關注他與現任主席黃國昌是否會產生「兩個太陽」的矛盾。對此，柯文哲的妻子陳佩琪25日受訪，除了曝光柯文哲未來復出、跟支持者見面的時間外，也轉述柯文哲私下曾說，若當初沒有選出新的黨主席，這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了。

陳佩琪25日接受民眾之聲《言之有午》節目專訪，談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，除了小草一路支持、黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲生日，民眾黨始終沒有缺席。

陳佩琪也多次提到黃國昌，像是今年830的走讀活動，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息，而她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人」。

陳佩琪還說，柯家對黃國昌的感謝遠比外界想像的還深，她日前回柯文哲在新竹老家時，婆婆還不停叮嚀「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝」，她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是私下默默付出，不計代價地陪著他們度過最黑暗的時刻，「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔」。

針對民眾黨黨主席交接傳言、外界戲稱柯文哲跟黃國昌是「兩顆太陽」等，陳佩琪表示，柯文哲早在去年12月就在筆記中寫下，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選，甚至還說將黨主席交給黃國昌，是柯文哲做過最重要、也最正確的決定，這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮掉了。

至於柯文哲何時會再出來跟支持者見面，陳佩琪說，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。

陳佩琪說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間」、「12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會」。