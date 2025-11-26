　
國際

恐怖外孫「用烤箱烤奶奶」駭骨埋花盆！警見驚悚現場：近年最駭人

手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老婦人的屍體最初被報告失踪，後來證實被謀殺並焚燒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

哥倫比亞卡利市驚爆駭人案件！27歲男子梅洛（Yeison Alberto Melo）涉嫌殺害68歲外祖母，把屍體放入烤箱焚燒後，再將骨骼碎片埋入家中花盆。梅洛近日遭到警方逮捕，目前被指控加重謀殺、隱匿屍體及破壞證據。法官考量犯嫌逃亡風險高，已下令審前羈押。警方在現場發現遺骸表示，本案是當地近年來最駭人犯罪之一。

阿根廷媒體Infobae報導，受害者為68歲的婦人，她平時從事裁縫工作，案發前3個月才收留剛假釋出獄的梅洛回家居住。2023年10月9日至13日間，梅洛不明原因殺害外婆後，竟將屍體放入烤箱焚燒，再分別把碎骨骸埋入花盆。警方坦言，這起案件是當地近年來最駭人犯罪之一。

27 歲男子梅洛（Yeison Alberto Melo）涉嫌殺害68歲外祖母。（圖／翻攝自Infobae）

▲27歲男子梅洛涉嫌殺害68歲外祖母。（圖／翻攝自Infobae）

報導指出，梅洛於案發後逃亡，近日在位於卡利南方的哈蒙迪（Jamundi）被捕。經DNA鑑定，哥倫比亞警方已確定死者身分，加上現場物證清楚顯示受害者在家中遇害，認定梅洛涉嫌重大。

據了解，梅洛目前被指控加重謀殺、隱匿屍體及破壞證據等罪名。預審期間，法官認定其有高度逃亡風險，且犯罪情節嚴重，下令立即移送監獄羈押。檢方將持續調查案發細節，審理仍在進行中。

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

