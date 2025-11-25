日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」的相關言論，引起中日關係緊張，也導致多部日本電影從中國撤檔、日星演唱會會在中國場次取消。對於中日關係惡化超過兩週，中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上表示，此現狀嚴重傷害了中國人民的感情。

一名彭博社記者向毛寧提問，「過去兩週中日關係惡化，中方相關部門已暫停日本電影在華上映的審批流程，此外，包括北京在內的多個城市，已取消了20多場日本音樂人的演唱會，請問這是否屬於中方對日反制措施？是否有針對日本文化產品的官方指令？此類文藝活動暫停狀態預計持續多久？」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧表示，「近期中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍，日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉華問題上製造事端。」

先前報導指出，動畫電影《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》原定12月6日在中國上映；真人電影《工作細胞》則原定11月22日上映，兩片的中國發行方人員證實撤檔屬實，並表示通知來得突然。

▲多部「日本電影」突宣布從中國撤檔。（圖／翻攝自微博，上同）

正在熱映的《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》恐提前下映。不過多家影城排片經理表示，尚未收到相關通知，現階段排片維持正常，影片將在密鑰到期後依原規定下線，不會延期。

▲《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》陸票房受影響。（圖／翻攝自微博）



貓眼平台「待映」片單顯示，《初吻》、《昨日青春》、《8號出口》等多部日本電影，原本皆排定於今年內上映，但目前檔期資訊均已撤下，呈現「待定」狀態。多個影視產業渠道透露，目前日本片在中國的送審流程已全面暫停，部分已過審的作品也被要求暫緩排期。