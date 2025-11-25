畢書盡父親出庭喊冤！認害兒受牽連「對他很不好意思」

▲畢書盡的父親畢福鬢因案遭通緝，出庭時對兒子很不好意思。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

知名歌手畢書盡（Bii）的父親畢福鬢捲入「假發票、真逃稅」案，因多次未到庭遭檢方發布通緝，去年返台就醫時在桃園機場落網，今年被依違反《商業會計法》等罪起訴。北院25日開庭，畢福鬢再度喊冤，指身分證遭友人冒用成為公司負責人，並坦言官司使兒子受牽連，對此「很不好意思」。

檢調調查，畢福鬢2012年至2016年間受男子趙立民邀約，掛名「探索公司」的負責人，卻明知公司並未營運，還涉嫌與邱姓男子共謀開出497張發票，金額共3.6億元，藉此申報扣抵稅額，造成約676萬餘元的稅損。

畢福鬢2020年開始多次遭通緝，不過他本人並不知情，直到去年因病返台就醫，被海關攔下時才知自己是通緝犯。當時他則喊冤，是身分遭到冒用，對於假發票一事並不知情。

不過，後續檢方傳喚，畢福鬢人又消失，因此再度遭到通緝，直到今年返台才被諭知限制出境、出海。針對這次事件，畢福鬢強調自己是被朋友以「租車」的名義借走身分證，因而「被登記」成公司負責人。而他人常常不在台灣，對此並不知情。

畢福鬢則表示，因為不想讓兒子畢書盡擔心，所以返台、相關案情並未告知，也沒有進行聯絡。對於這件事牽扯到兒子，他也覺得相當不好意思。

至於「探索公司」的前負責人趙怡堯也同樣涉案，經過審理後北院判拘役50天、可易科罰金，緩刑2年。而趙立民則是在偵辦期間過世，因此獲不起訴處分。