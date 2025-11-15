　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，不過，卻遭披露，不符合國際刑警組織（INTERPOL）所明文，紅色通緝令嚴禁從事政治活動之規範。對此，律師黃帝穎今（15日）表示，通緝沈伯洋在國際法上根本無效，等於打臉中國。

黃帝穎提及，國際刑警組織（INTERPOL）回應，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。黃帝穎認為，該回應等於打臉中國日前揚言全球通緝沈伯洋之語，此舉在國際法上根本無效。

黃帝穎進一步指出，國際刑警組織明文，紅色通緝審查小組會檢視通緝或要求是否符合組織章程第2條第1款和第3條規定，而這兩項分別規定，組織必須在「世界人權宣言」（UDHR）精神下活動，且嚴禁從事政治、軍事、宗教或種族性質的活動。

此外，黃帝穎直指，立法院長韓國瑜對中國通緝沈伯洋一事，竟藉勢要求總統賴清德「撤回中國是境外敵對勢力」，國內特定帳號、政客還渲染沈伯洋被中國通緝無法出國有多慘。

最後，黃帝穎表示，沈伯洋出席德國國會聽證會，已經用行動打臉中國的通緝、韓國瑜的舔共立場，然而國際刑警組織接著又引用「世界人權宣言」直殺中國，中共在台內鬼對中國通緝沈伯洋的不實渲染，已被徹底戳破。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

中國通緝國際刑警組織沈伯洋黃帝穎INTERPOL

